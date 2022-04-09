ميرنا نور الدين تعيش قصة حب مع أحمد عز ومصطفى شعبان في مسلسلات رمضان

تصدرت الفنانة ميرنا نورالدين، محركات البحث وصفحات التواصل الاجتماعي، بالتزامن مع ظهورها في عدد من الأعمال الدرامية التي تنافس في ماراثون مسلسلات رمضان 2022، وعلى رأسها مسلسل الاختيار 3، ومسلسل دايما عامر.

ميرنا نور الدين تتألق في دراما رمضان

في مسلسل الاختيار 3، تجسد ميرنا نور الدين، شخصية معيدة في كلية الفنون الجميلة، والتي تلتقي بالضابط مروان، ويقوم بدوره الفنان أحمد عز، وتصدرت مشاهدهما محركات البحث، خصوصًا مع الطريقة الكوميدية التي يتعامل بها مروان معها.

ميرنا نور الدين تشارك في الاختيار 3

ومن المشاهد التي اتسمت بخفة الظل من أحمد عز، عندما وصلها بسيارته، وبدأت تسأله عن طبيعة وظيفته، ليرد عليها «وإنتي مالك»، وعندما أصيبت بالدهشة، بادرها بالإجابة على الفور، وفي الوقت الذي تخبره فيه بطبيعة عملها، رد عليها قائلًا: «مسألتكيش على فكرة».

وخلال أحداث مسلسل الاختيار 3، كان الخط الرومانسي واضحًا بين أحمد عز، وميرنا نور الدين، التي أعجبت به، وفي أحد المشاهد أخبرته أن والدها ليس من هواة زواج بناته من ضباط شرطة بسبب صعوبة عملهم، ليرد عليها ضاحكًا: «بابا اسمه الرباعي ايه؟».

وفي مسلسل دايما عامر، تجسد ميرنا نورالدين، شخصية مدرسة لمادة التربية الموسيقية، في المدرسة التي يأتي إليها مصطفى شعبان والذي يجسد شخصية عامر عبدالرازق، للعمل مشرف اجتماعي.

وبالرغم من وجود مؤشرات لقصة حب قد تنشأ بينهما، إلا أن كل منهما يعيش علاقة عاطفية غير مكتملة، إذ يعاني عامر عبدالرازق من تجربة زواج غير ناجحة وانفصاله عن زوجته ولديه طفلة، فيما يغيب التفاهم عن ميرنا نورالدين، وخطيبها عمرو المهووس بـ«السوشيال ميديا».