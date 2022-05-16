متحفا مطار القاهرة يستقبلان ركاب رحلات الترانزيت مجانا الأربعاء المقبل

يستقبل متحفا مطار القاهرة الدولي صالتي 2 و3 الزائرين من مسافري الترانزيت مجانا، وذلك يوم الأربعاء المقبل، بمناسبة الاحتفال بمرور عام على افتتاحهما.

وأوضح مؤمن عثمان رئيس قطاع المتاحف، أن ذكرى افتتاح المتحفين تأتي بالتزامن مع الاحتفال بيوم المتاحف العالمي، الذي يحتفل به العالم هذا العام تحت شعار «قوة المتاحف»؛ الأمر الذي يعد فرصة كبيرة لتشجيع زيارة المتحفين في هذا اليوم المهم، ويساهم في التوعية بالدور التثقيفي والمجتمعي والتعليمي للمتاحف.

التعرف على الحضارة المصرية العريقة

وأضاف أنه من المقرر أيضا إقامة جولات إرشادية مجانية وورش عمل لزوار المتحفين في هذا اليوم؛ بما يساهم في استثمار مدة انتظارهم بالمطار لحين انتهاء إجراءات السفر في التعرف على الحضارة المصرية العريقة.

ومن جانبها، قالت إنجي عزيز مدير متحف المطار صالة 2، إن ورشة العمل المقرر إقامتها بالمتحف تأتي تحت عنوان تراث بلدنا؛ للتعريف بأهمية التراث المصري عن طريق استخدام الصلصال والألوان حيث تشكيل الفخار الذي يعبر عن البيئة المصرية القديمة وكثرة استخدام المصري القديم لهذه الأواني سواء لحفظ العطور أو الطعام.

وأفادت وفاء البحيري مدير متحف المطار صالة 3، إن ورشة العمل المقرر إقامتها بالمتحف عبارة عن تلوين لبعض المستنسخات التي قام أخصائي الترميم بالمتحف بتصنيعها وإعطائها للمسافر كهدية تذكارية من المتحف مثل مستنسخ فرس النهر وتمثال الكاتب.

تنظيم ورشة عمل للأطفال

كما يتم تنظيم ورشة عمل للأطفال عبارة عن رسم على ألواح خاصة من البلاستيك لأبرز قطع المتحف بمساعدة أمناء المتحف، كما يتم عرض الفيلم الوثائقي الخاص بالمتحف على شاشات عرض المطار بمبنى الركاب 3.

وتجدر الإشارة إلى أن متحف صالة 2 يضم 304 قطع أثرية فريدة تبرز المميزات الفنية والتاريخية لكل حقبة من حقب مصر التاريخية بداية من العصور المصرية القديمة مرورا بالعصر اليوناني الروماني والقبطي والإسلامي وعصر الأسرة العلوية، بالإضافة إلى فاتيرينة الأديان التي تعبر عن مدى التسامح الديني الذي شهدته مصر مهبط الأديان السماوية حيث يعرض بها المصحف الشريف من عصر الخديوي توفيق ومخطوطة صفر ايستر وكتاب تسابيح «إبصلمودية» خاص بشهر كيهك ويحتوي على منظر مصور لآدم وحواء.

60 قطعة أثرية بمتحف صالة 3

ويضم متحف صالة 3 نحو 60 قطعة أثرية من مختلف حقب التاريخ المصري القديم بدءا من عصر الدولة القديمة وحتى العصر الإسلامي؛ منها تمثال الكاتب المصري الذي يرجع لعصر الدولة القديمة، ونموذج خشبي للحياة اليومية في مصر القديمة وتماثيل لمعبودات من العصر اليوناني الروماني، وأيقونة قبطية تمثل السيدة العذراء مريم وهي تحمل المسيح طفلًا، ومشكاة من العصر المملوكي ودينار من الذهب عليه اسم السلطان المملوكي الظاهر بيبرس ولقبه «قسيم أمير المؤمنين».