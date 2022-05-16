ابنة نادية العراقية الصغرى تحيي الذكرى الأولى لوالدتها: وفاتك كابوس

أحيت نيللي، الابنة الصغرى للفنانة الراحلة نادية، الذكرى الأولى لرحيل والدتها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

نيللي: الدنيا ملهاش طعم من غيرك يا أمي

وكتبت نيللي كلمات رثاء لوالدتها نادية العراقية في ذكرى رحيلها قائلة: «النهارده سنوية أمي 16-5-2022، نسألكم الدعاء وقراءة الفاتحة، سنة مضت على غيابك يا أمي لا أنساه اليوم اللي سمعت فيه خبر وفاتك كابوس حتى اليوم مصحتش منه كأنك خدتي قلبي مني ومشيتي سنة عدت بس كانه إمبارح مشيتي لسه تايهة يا ماما والدنيا ملهاش طعم من غيرك فعلا من يوم ماسبتينا وفرحتنا مشيت ولمتنا ناقصة من غيرك».

وأضافت نيللي قائلة: «حاجات كتيرة أوي يا أمي محتاجة لك فيها نفسي أسمع صوتك، أشم ريحتك، نفسي في حضنك يا أمي، لكن الحمد لله على قضاه وربنا يصبرنا، آمين وربنا يرحمك يا روحي وعمري وجنتي ويغفر لك ويعفو عنك ويجعل قبرك روضة من رياض الجنة ويجمعنا بيكي يا رب العالمين اللهم اجعل أمي من سيدات أهل الجنة وحشتيني أوي».

وفاة الفنانة نادية العراقية

وفي 16 مايو 2021 رحلت عن عالمنا الفنانة نادية العراقية بعد معاناة مع مضاعفات فيروس كورونا، حيث عانت من نقص الأكسجين، وتم حجزها في الرعاية لمدة أسبوعين، لتلفظ أنفاسها الأخيرة داخل الرعاية عن عمر ناهز الـ58 عاما.

يذكر أن الفنانة نادية العراقية تعلق الجمهور بها بعد تألقها في دور «سندس»، في مسلسل «عايزة أتجوز» مع الفنانة هند صبري، وسوسن بدر، حيث اشتهرت بمقولة «المرسي جوزي»، وأيضا عرفها الجمهور بمقولة «مين اللي أكل الجبنة» في فيلم «أبو علي» لـ كريم عبد العزيز ومنى زكي.