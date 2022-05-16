إخلاء سبيل قمر الوكالة بعد القبض عليها بكفالة 20 ألف جنيه

أمرت نيابة بولاق أبوالعلا، منذ قليل، بإخلاء سبيل الفتاة «قمر» والمعروفة إعلاميًا بـ«قمر الوكالة»، بضمان مالي قيمته 20 ألف جنيه، بعد إلقاء القبض عليها اليوم، بتهمة بيع مستحضرات تجميل مغشوشة بمنطقة الوكالة، وتسببها في إلحاق الضرر بعدد من الزبائن.

إخلاء سبيل قمر الوكالة

أكد المحامي إبراهيم حسني، دفاع المتهمة «قمر» المعروفة إعلاميًا بـ«فتاة الوكالة»، إخلاء سبيل قمر الوكالة موكلته والتي تدعى «شوق. م»، أُخلي سبيلها من قبل جهات التحقيق، وذلك بكفالة مالية قدرها 20 ألف جنيه، على ذمة القضية المتهمة فيها ببيع منتجات تجميل بمنطقة بولاق أبو العلا مغشوشة ومجهولة المصدر.

ومساء اليوم، ألقت الأجهزة الأمنية في القاهرة، القبض على «قمر الوكالة»، بتهمة بيع مستحضرات تجميل مجهولة المصدر ومغشوشة، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، قبل عرضها على جهات التحقيق.

القبض على قمر الوكالة

الأجهزة الأمنية في وزارة الداخلية رصدت مقاطع فيديو لإحدى السيدات وشهرتها «قمر الوكالة»، تعلن فيها بيع مستحضرات تجميل للسيدات، وبفحصها تبيّن أنّ السيدة من منطقة الوكالة، وتبيع مستحضرات تجميل مجهولة المصدر ومغشوشة، ما يُعرض حياة المواطنين للخطر والإيذاء.

وعقب تقنين الإجراءات واستئذان سلطة التحقيق، جرى ضبط المتهمة وعُثر بحوزتها على مستحضرات تجميل مغشوشة دون مستندات، وبمواجهتها بمقاطع الفيديو وبالمضبوطات أكدت أنّ المستحضرات مملوكة لها وتبيعها للمواطنين، وجرى التحفظ على المضبوطات، وعرضها على سلطات التحقيق، التي أمرت بإخلاء سبيلها مقابل 20 ألف جنيه.

أضرار منتجات قمر الوكالة

وتستمع النيابة المختصة لأقوال عدد من السيدات المتضررات من منتجات مستحضرات تجميل لـ«قمر الوكالة» ذات الأسعار الرخيصة مقارنة بأقرانها من منتجات التجميل، هو ما جعل بعض الفتيات يتهافن على تلك المنتجات قبل اكتشاف ضررها عليهن من الناحية الصحية، ومشكلات كثيرة في الجلد.