أيمن بهجت قمر ينتقد حملات إفطار صائم على الطرق: ظاهرة سيئة

انتقد الشاعر أيمن بهجت قمر، حملات إفطار صائم الموجودة على الطرق، والمسؤولة عن إفطار الصائمين، وإمدادهم بالوجبات أو العصائر، واصفًا إياها بقوله: «ظاهرة سيئة».

أيمن بهجب: عشان تاخد ثواب توقف الطريق

وكتب أيمن بهجت قمر، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، قائلًا: «ظاهرة سيئة أنك عشان تاخد ثواب توقف الطريق والعربيات تتكدس وفيه ناس مستعجلة وناس عيانة.. أنا بتخانق معاهم وبحسبن عليهم.. والغريبة إن الشاب اللي كله تقوى بيقلب عيل قذر فجأة ويشتم».

أيمن قمر: خد ثواب واركن على جنب

وأضاف أيمن بهجت قمر: «اكتشفت إن كذا حد من صحابي بيشد معاهم زيي.. لازم والله الظاهرة دي تتقنن.. عايز تاخد ثواب اقف على جنب.. ما تعمليش فيها ظابط مباحث في كمين وتعطل الناس».

أيمن بهجت قمر يتعاون مع إليسا في ألبومها الجديد

وفي سياق متصل، يعيش الشاعر أيمن بهجت قمر حالة من النشاط الغنائي، إذ يتعاون لأول مرة مع المطربة إليسا في أغنية جديدة ضمن إعدادها لألبومها الغنائي الجديد.

وعلمت «الوطن» أن إليسا حازت على أغنية من كلمات أيمن، من المتوقع أن تطرح ضمن أغنيات ألبومها الجديد الذي تنتجه، وأعلنت أن شهر يوليو سيكون موعدا لطرحه في الأسواق، لكونه أول ألبوم غنائي من إنتاجها بعد انفصالها عن شركة روتانا.

وكان أيمن بهجت قمر تعاون مؤخرًا مع الفنان عمرو دياب، في حملة إعلانية لصالح إحدى المؤسسات، مطلع شهر رمضان الجاري، حيث أثار الإعلان جدلًا واسعًا آنذاك، حيث كتب: «كل كلمة في الإعلان لما تقراها هتلاقيها بتعبر عن كيان من سنين طويلة مستمر وبيحاول يجدد.. أي كلام تاني بعتبره بصراحة جهل وتخلف.. أما إن الكلام يركب على عمرو دياب فدي شطارة.. وعملتها في أغنية لو انتي مطلعة عيني لمصر وللحبيبة.. اللي بيصدمني إن فيه ناس واعيه انساقت ورا الحملات الرخيصة دي».