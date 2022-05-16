القبض على قمر الوكالة بتهمة ترويج مستحضرات تجميل مغشوشة

ألقت الأجهزة الأمنية في القاهرة القبض على قمر الوكالة بتهمة بيع مستحضرات تجميل مجهولة المصدر ومغشوشة، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، وجارٍ العرض على جهات التحقيق.

القبض على قمر الوكالة

ورصدت الأجهزة الأمنية في وزارة الداخلية مقاطع فيديو لإحدى السيدات وشهرتها «قمر الوكالة»، تعلن فيها بيع مستحضرات تجميل للسيدات.

وبالفحص تبيّن أنّ السيدة من منطقة الوكالة، وتبيع مستحضرات تجميل مجهولة المصدر ومغشوشة، ما يُعرض حياة المواطنين للخطر.

مستحضرات تجميل مغشوشة

وعقب تقنين الإجراءات واستئذان سلطة التحقيق، جرى ضبط المتهمة وعُثر بحوزتها على مستحضرات تجميل مغشوشة دون مستندات، وبمواجهتها بمقاطع الفيديو وبالمضبوطات أكدت أنّ المستحضرات مملوكة لها وتبيعها للمواطنين، وجرى التحفظ على المضبوطات، وجارٍ عرض المتهمة على سلطات التحقيق.