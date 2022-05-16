بروفات مكثفة تجمع أميرة سليم ورمزي يسي لحفل مكتبة الإسكندرية (صور)

توجهت السوبرانو العالمية أميرة سليم للإسكندرية، منذ وصولها من العاصمة الفرنسية باريس، إذ تجرِى بروفات مكثفة مع المايسترو ناير ناجي -مدير أوركسترا مكتبة الإسكندرية السيمفوني- من أجل الاحتفالية التي ستقام غدا الثلاثاء، بمناسبة مرور 20 عاما على افتتاح مكتبة الإسكندرية.

ناير ناجي يشارك أميرة ورمزي في الحفل

يشاركها في الاحتفالية عدد من الفنانين ذوي قيمة فنية عالية، مثل عازف البيانو العالمي رمزي يسي، الذي تواجد وقت البروفات التي كانت تؤديها أميرة، وتناقشا لوقت طويل في العديد من الأمور الموسيقية، كما تشاركهم عازفة الفيولينة الموهوبة مريم أبو زهرة، بالإضافة إلى كورال مكتبة الإسكندرية، وكورال أطفال مكتبة الإسكندرية، وأوركسترا مكتبة الإسكندرية، وأوركسترا شباب الإسكندرية.

أميرة سليم تشدو بمقطوعة ملكة الليل

تشارك أميرة سليم في الاحتفالية بغناء مقطوعة «ملكة الليل» المقتطفة من أوبرا الناي السحري، التي تعد واحدة من أهم وأِشهر أعمال المؤلف النمساوي موزارت، وستكون تحت قيادة المايسترو ناير ناجي.

وقالت «سليم»، فخورة باشتراكي في هذا الحفل الكبير بهذا المكان الذي يعد رمز تاريخي مهم في تاريخ مصر، ونافذة للثقافة والعلم والمعرفة والفكر، بعد اعادة إحياءه وافتتاحه في 2002، وسعيدة بدعوة الزميل العزيز المايسترو ناير ناجي لي، للاشتراك في هذا الحفل المهم، إذ رحبت على الفور عندما عرض علي الأمر، وتواصلنا للاتفاق على أحسن اختيار فني يليق بهذا الحدث التاريخي المهم.