«لميس» تبرز تصريحات ضحايا المستريح لـ«الوطن»: «مشكلتنا إننا مش بنتعلم»

أبرزت الإعلامية لميس الحديدي، تصريحات ضحيتين لـ«مستريح أسوان»، مع جريدة «الوطن»، في حلقة اليوم، من برنامج كلمة أخيرة، على قناة «on».

ووفقا لما جاء في مقطع الفيديو، فإن كل المستريحين في محافظة أسوان، يعملون بنفس الأسلوب، وهو «الوِعدة»، إذ يمنح التاجر أو المواطن مواشي أو نقود أو ذهب، بمكسب 100% خلال 15 يوما.

كساد سوق المواشي

وتسبب المستريحون في توقف العمل في سوق المواشي بأسوان، ويعتبر مصطفى البنك امبراطور هذه الظاهرة، إذ اختار المواشي بشكل جيد، لأنه يعلم أن أهل إدفو يعيشون في قرى زراعية، وبالتالي فإنه يعلم أن كل بيت يربي أكثر من رأس ماشية.

تعليق لميس الحديدي على ظاهرة المستريح

علقت الإعلامية لميس الحديدي، على الظاهرة، قائلة: «علاقة المصريين بالمستريحين علاقة قديمة، تعود لظاهرة توظيف الأموال في الثمانينيات، واتعمل عليها أفلام ومسلسلات خالدة، لكن مشكلتنا أننا مش بنتعلم كمصريين، حيث تم القبض على 4 مستريحين من مركز إدفو بأسوان، وبيقولوا جمعوا مئات الملايين، ما يقارب المليار جنيه، والقبض على آخر في الإسكندرية»

كما علّقت، على أحد مقاطع الفيديو المتداولة لأغنية في أحد أفراح أسوان، على خلفية مستريح إدفو بعنوان «المستريح خلع»، قائلة: «والله أنتوا ناس زي السكر.. شعب أسوان، ناس زي السكر، وقلبي معاكم، ويا رب حقكم يرجع، الموضوع صعب جدا، بس أنا معجبة بفكرة إنكم تحولوا الوجع لغناء والنساء بترقص وتغني».