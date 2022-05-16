رحلة مستريح الذهب من أسوان للسقوط في الجيزة.. 27 سبيكة و700 ألف جنيه

استطاع خداع الكثير من أبناء قريته، وجمع ملايين الجنيهات منهم، أوهمهم بعودتها أضعاف مضاعفة، بتشغليها والتربح في تجارة السيارات من وراءها، دون أن يبذلوا جهدا أو عناء، ليتفاجؤا بتخلفه عن السداد وهروبه من قرية الشرفا بمدينة إدفو في أسوان محل سكنه، هكذا فعل مستريح أسوان «الحصاوي» أو جامع الذهب، كما أطُلق عليه.

شرع المواطنون في طلب استرداد أموالهم من مالك معرض السيارات «عبد الظاهر الحصاوي»، لقيامه بالنصب والاحتيال عليهم، والاستيلاء على أموالهم بزعم توظيفها في تجارة السيارات بأسلوب «الوعدة»، وتحصله على سياراتهم لتشغيلها، وعدم قيامه بالسداد فى الموعد المحدد.

تلفيات بمنزل مستريح أسوان وبعض معاونية

أشعل بعض الأشخاص النيران بمنزل والد المتهم، ونجل خالته وسيارة ملاكى «دون لوحات»، وإحداث تلفيات بسيارة ربع نقل دون لوحات، وتم السيطرة على الحريق بمعرفة قوات الحماية المدنية، وضبط مرتكبى الواقعة، الوقت الذي تلقى فيه مركز شرطة إدفو، عشرات البلاغات بالنصب ضد «الحصاوي»، بعد انتشار نبأ هروبه واستيلاءه على ملايين الجنيهات من ضحاياه، بزعم توظيفها لهم بعد تعاملهم معه في تجارة المواشي والأموال والسيارات.

الجدير بالذكر، أن «الحصاوي» لم يكن المستريح الأول الذي يخرج من مدينة إدفو في هذه الفترة الزمنية القصيرة، لكنه يعد الرابع الذي يسلك نفس الطريق في النصب والاحتيال على أهل قريته.

سقوط مستريح أسوان في العمرانية

الأمر الذي دفع أجهزة الأمن، إلى تكثيف جهودها لبضط المتهم والمعروف بمستريح أسوان، وبعمل التحريات اللازمة وإعداد الأكمنة اللازمة، أمكن ضبط المتهم مالك معرض السيارات حال إختبائه بدائرة قسم شرطة العمرانية بالجيزة وبحوزته 27 سبيكة من الذهب، ومبلغ مالي قدر بـ700 ألف جنيه، كما تم ضبط والده وعدد من معاونية، كونهم شاركوه في هذا العمل الآثم، وتم عرضه على النيابة العامة التي أمرت باستمرار حبسه لحين استكمال التحقيقات.