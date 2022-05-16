متحدث الزراعة: محصول القمح يكفينا لآخر 2022.. ونتوقع حصاد 10 ملايين طن

قال الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، إن الزراعة تهدف إلى توفير فرص عمل وكذلك هي قطاع يعد أمنا قوميا للبلاد وبدأ الاهتمام به منذ عام 2014 عقب تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي وإقامة مشاريع توشكى وتعمير سيناء وجنوب الوادي لزيادة المساحة المزروعة وإنتاجية الأراضي.

زيادة الحوافز المقدمة للمزارعين

وأضاف القرش خلال مداخلة هاتفية في برنامج «الحياة اليوم»، مساء اليوم الإثنين، على فضائية «الحياة»، وتقدمه الإعلامية لبنى عسل، أنه تم تحديد سعر أرب القمح الموسم الماضي من أجل تحفيز المزارع المصري وتم زيادة حافز أيضا بحسب توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي ويحصل الفلاح على الحافز خلال 48 ساعة على الأقل، لافتا إلى أن مصر تطبق أيضا مبدأ الزراعة التعاقدية حيث يتم التعاقد مع الفلاح قبل البدء في زراعة المنتح الخاص به من أجل تسويق المنتج ويحدث هذا في المحاصيل الزيتية ومحاصيل القمح والذرة، مبينا أن هذا جاء لخدمة الفلاح المصري.

زيادة المساحة المزروعة

وأشار المتحدث باسم وزارة الزراعة، إلى أن مصر ستتجه لزيادة مصنعات الطماطم والعمل على تطويرها بجانب وجود مصانع للسكر، وواصل قائلا: «زدنا المساحة المزرعة من القمح تقريبا لأول مرة عن 3.6 مليون طن وهنبقى 3.7 مليون طن، وممكن يكون 20 إردب للفدان، ومتوقعين حصاد 10 مليون طن قمح هذا القمح وده هيكفينا لآخر السنة إن شاء الله».

دعم الفلاح

وأوضح المتحدث باسم وزارة الزراعة، أنه يتم دعم الفلاح المصري من خلال إتاحة البحث العلمي له وإضافة طرق جديدة تزيد الإنتاجية في وقت قليل، وهذا يعمل على تحسين مستوى معيشة الفلاح، مؤكدا تصدير مصر 350 منتجا لـ 150 دولة 5.6 مليون طن زراعي تم تصدير بإجمالي 3 مليار دولار والتي جعل مصر الأولى على العالم في تصدير الموالح ولديها مراكز متقدمة في تصدير الثوم والبصل وسط وجود ثقة دولية.