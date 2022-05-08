موسم القمح بالشرقية.. حصاد 214 ألف فدان وتوريد 127 ألف طن للشون 

تابع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية مع وكيلي وزارتي الزراعة والتموين سير عملية توريد الأقماح لصوامع وشون المحافظة والبالغ عددها 55 صومعة وبانكر وشونة مطورة حكومية وخاصة تكفي لتخزين احتياجات المحافظة من القمح لهذا العام، مشيراً إلى أنه تم تشكيل لجنة للتفتيش والمرور على الصوامع والشون المطورة للوقوف على مدى جاهزيتها واستقبالها للأقماح الجديدة والتأكد من مراعاتها لكافة الاشتراطات اللازمة لعملية التخزين بطريقة سليمة وصحية.

تمهيد الطرق المؤدية للشون

وشدد المحافظ على أهمية التأكد من تمهيد الطرق المؤدية لشون وصوامع وهناجر التخزين بأنحاء المحافظة لتيسير الوصول إليها بسيارات القمح الذي يتم توريده، وأضاف المحافظ ضرورة استمرار التنسيق والتعاون بين الأجهزة كافة للتعامل فورًا لإزلة أي معوقات قد تطرأ أثناء عمليات التوريد للمحصول على مستوى المحافظة.

أوضح محافظ الشرقية أن توريد اليوم من الأقماح بلغ 30717 طن و661 كيلو قمح وبلغ توريد القمح من بداية الموسم حتى الأمس 96796 طن و309 كيلو قمح ليصل إجمالي كمية الأقماح المحلية الموردة حتى اليوم 127513 طن 970 كيلو قمح وأن ما تم حصاده من الحقول الزراعية للقمح حتى اليوم 214 ألف و801 فدان.

المساحة المزروعة بالقمح بلغت 423 ألف 222 فدان في الشرقية

وأشار إلى أن إجمالي المساحة المزروعة بمحصول القمح هذا الموسم بنطاق دائرة محافظة الشرقية بلغت 423 ألف 222 فدان، وثمن محافظ الشرقية الدور الذي تقوم به مديرية الزراعة في متابعة عملية حصاد محصول القمح مع المزارعين على مستوى المحافظة ومساعدتهم في سرعة توريد المحصول وتسليمه لصوامع التخزين.

وناشد المحافظ المزارعين بالإلتزام بتوريد القمح للصوامع والشون المطورة والمخصصة لهذا الغرض منعاً لحدوث فاقد مؤكداً أن الدولة لا تدخر جهداً في الاهتمام بالمزارعين وتقديم كافة التيسيرات لهم منذ بداية الحصاد وحتى توريد المحصول.