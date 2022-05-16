محافظ كفر الشيخ يوضح خطة الدولة لجني القمح: نستهدف توريد 461 ألف طن

قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إن هناك تعاونا بين وزارتي التموين والزراعة لحصاد 551 ألف فدان نصفها قمح وزادت الإنتاجية في الأردب الواحد لتصبح 20 أردبا، مبينا أن هناك استهدافا لتوريد لـ 461 ألف طن وتم توريد حتى الآن 136 ألف طن وهذا الموسم في بدايته حاليا، مؤكدا أن جني محصول القمح يتم بالتنسيق مع المحافظات القريبة مثل القاهرة والإسكندرية والجيزة.

التخزين في الصوامع ومتابعة دقيقة

وأضاف نور الدين خلال مداخلة هاتفية في برنامج «الحياة اليوم»، مساء اليوم الاثنين، على فضائية «الحياة»، وتقدمه الإعلامية لبنى عسل، أن هناك عددا من الصوامع مستخدمة في التخزين بالتنسيق مع وزارتي الزراعة والتموين من أجل العمل على نقل المحاصيل سريعا لأماكن الاحتياج في المحافظات المختلفة وسط خطة محددة وإخطار يومي من الزراعة والمحافظة لوزارة التموين لكي يحدث إمداد للأسواق بشكل مستمر مع تطبيق الإجراءات الصحية المعتادة لنقل المحصول بشكل صحي وسليم لا يضر المستخدمين.

سبب ارتفاع سعر القمح

وارتفعت أسعار القمح حول العالم بعد الحرب الروسية الأوكرانية التي بدأت في نهاية فبراير الماضي عقب دخول روسيا أقاليم أوكرانية من أجل منع وضع قواعد لحلف الناتو الذي يضم عددا من الدول الغربية ومنها أوكرانيا، وتسبب هذا الأمر في رفع أسعار الماصيل الزراعية خاصة الحبوب وعمدت مصر على استيراد القمح الهندي بدلا من الأوكراني والروسي.