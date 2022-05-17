سامي مغاوري: لا مانع من ورث الابن لمهنة أبيه في عالم الفن.. «إذا كان شاطر هيستمر»

أشاد الفنان سامي مغاوري، بمسلسل الاختيار، معتبرا المسلسل بمثابة «أيقونة» في الدراما المصرية.

وتابع مغاوري، خلال حواره مع الإعلامية إنجي أنور مقدمة برنامج مصر جديدة، الذي يبث على قناة Etc، مساء الإثنين، «نجلي كان لديه حلم كبير في الاشتراك بمسلسل الاختيار، لأنه عمل كبير».

مغاوري: منزعج من التعليقات السلبية على أدوار الشر

وأعرب مغاوري، عن انزعاجه الشديد من قيام بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بالتعليق السلبي على شخصه بسبب قيامه بتجسيد بعض أدوار الشر، موكدا أن كل ما يعرض على الشاشة الصغيرة ليس له علاقة بطبيعة شخصيته، لأن هذا «دور فني».

وعن التوريث داخل الفن أوضح مغاوري، قال «لو أبن الفنان موهوب سيستمر.. لا مانع من ورث الابن لمهنة والده في الفن أو غيره في حال إذا كان شاطر وموهوب»، مضيفاً أن هناك العديد من أبناء الأطباء لم يصلوا لمرتبة نجاح وشهرة آباءهم.

مغاوري: مسلسل اللعبة لن يكون له مثيل

وتابع الفنان سامي مغاوري، إنه في حال إذا قُدِّر لمسلسل اللعبة العرض على شاشات التليفزيون لن يكون له مثيل، لافتا إلى أنه شارك مؤخراً مع الفنان محمد سعد، في إحدى المسرحيات بالمملكة العربية السعودية.

وأوضح مغاوري أن الفنان محمد سعد لم يتعرض لتوهة داخل الوسط الفني، ولكنه كان في مرحلة قراءة للمشهد السينمائي في ظل اتجاه معظم الأعمال لكوميديا للشباب، مضيفا أن الفنان محمد سعد، يعشق العمل ومحب لطاقم العمل، ويتميز بتجميع الناس حوله، عكس الأنانية الموجودة لدى بعض النجوم.