سامي مغاوري يكشف كواليس مشاركته في مسلسل المشوار مع محمد رمضان

أعرب الفنان سامي مغاوري عن سعادته بالمشاركة في مسلسل «المشوار» مع الفنان محمد رمضان، والذي يعرض في السباق الرمضان الحالي.

وكتب سامي مغاوري عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك قائلا: «في حياة كل منا مشوار، مشوار طويل أو مشوار قصير، مشوار سعيد مفرح مبهج لكنه، في النهاية بيصيب الإنسان بالحنين والشجن عشان كدا، لما كلمني الأستاذ الكبير محمد ياسين إني أشتغل معاه في مسلسل المشوار، كنت سعيد جدا بهذا المشوار لأن محمد ياسين بتربطني بيه علاقة فنية قوية جدا واشتركت معاه في أكتر من عمل ناجح، وهو بيبقي حريص جداً إني ابقي شغال معاه وأنا كمان ببقى حريص إني لازم أوافق وبيبقي عندي حالة من الثقة الكبيرة للشغل معاه».

واضاف مغاوري قائلا: «المسلسل من بطولة محمد رمضان ودينا الشربيني وأحمد صفوت وندى موسى وأحمد مجدي وعمرو عبد الجليل وأحمد كمال وكارولين خليل وسيد رجب ومحمود الليثي وسما إبراهيم ومحمد على رزق وفنانين كتير جداً، واما عرفت إن هذة الكوكبة من الاسماء الممتازة فنياً كنت سعيد جداً إني هبقي موجود وسطهم وحتي اللي انا مقابلتوش في التمثيل اثناء المسلسل، لكن سعيد كفنان إني موجود معاهم».

وتابع مغاوري «كمان سعدت أيضا بالعمل مع الشركة المنتجة MediaHub - سعدي جوهر، في الحقيقة الناس بتتفرج علي صورة لكن مبتعرفش ما حجم الجهد والمعاناة والصعوبات والجهد الشاق اللي بيبقوا ورا إظهار هذه الصورة العظيمة في شركة كبيرة تقدم وتنتج أعمال من أهم الأعمال الدرامية، في مخرجين شباب انضموا للوحدات اللي بتنفذ الإخراج زي المخرج محمود كريم والمخرج كريم الشناوي، وفي الحقيقة أضافولي بصمة زي الأستاذ محمد ياسين ما ضافلي بصمات».

واختتم حديثه «أحب أشكر أيضا الأستاذ أشرف عبد المعبود المنتج الفني لهذا العمل الراجل المبتسم دائماً الهادئ الطباع المتمكن ومهما يحدث فهو هادئ، ويستطيع أن يحل كل شيء قائداً لكتيبة الإنتاج بالمسلسل، وأشكر مدير التصوير عبقري الصورة والإضاءة الفنان عبد السلام موسى. تحية حب لكل العاملين بالمسلسل فنانين وفنيين أمام وخلف الكاميرا وتحية كبيرة للجمهور العظيم في الوطن العربي، الذي غمرني بحبه وردود أفعاله الجميلة المبهجة على المسلسل وعلى الشخصية التي قدمتها، وإن شاء الله تتكرر الأعمال ومن نجاح لنجاح وكل سنة وانتوا طيبين وعيد سعيد مبارك عليكم وعلينا».