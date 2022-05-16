تداعيات مستريح أسوان.. طلاق وتجمهر وتبادل إطلاق نيران

مستريح أسوان، أحدث مستريح أو «نصاب»، ظهر في صعيد مصر، ورغم أنه ليس شخصا واحدا، إلا أن جميعهم يطلق عليهم «المستريح»، ما بين مستريح المواشي ومستريح الذهب ومستريح الأموال.

ولكن جميعهم استطاعوا الحصول على أموال وممتلكات، بالخديعة من مواطني محافظة أسوان مقابل أرباح خيالية، تحققها تلك الأموال بوقت قصير.

قصص وتداعيات وراء كشف مستريح أسوان تكشفها «الوطن»

وعقب كشف هوية أكثر من شخص يدعى مستريح أسوان قام العديد من الأهالي بالمطالبة بأموالهم، وحكى قصصهم وراء توظيف الأموال مع مستريح أسوان ووصل الأمر للتشابك بالأيدي والأسلحة النارية بين ضحايا مستريح أسوان ومؤيديه.

وترصد «الوطن» أبرز تداعيات كشف مستريح أسوان على الأهالي بالمحافظة.

اشتباكات مسلحة وإصابة 7 من ضحايا مستريح أسوان

وكان أبرزها اشتباكات مسلحة بين ضحايا مستريح أسوان الشهير بمصطفى البنك، حيث اختلف ضحايا على تقسيم ممتلكاته بينهم بقرية وادي الصعايدة بمحافظة أسوان ليتبادلوا إطلاق النيران بينهم ويتم إصابة 7 بطلقات نارية خلال المشاجرة ونقلوا لمستشفى أسوان المركزى لإسعافهم.

طلاق وتشريد أطفال أبرز تأثيرات مستريح أسوان اجتماعيا

كما شهد ضحايا مستريح أسوان العديد من حالات الطلاق، فيقول أحمد مرسي، أحد ضحايا مستريح أسوان، إنه بالبداية كان رجل خير وحصل منه على «قبض» مرتين، مضيفا «الكل كان بيشكر فيه وأخد كل فلوسى»، وبعد ضياع أمواله والتى جمع معظمها من بيع ذهب زوجته عقب الزيادة بأسعار الذهب، والتي حاليا تطلب الطلاق ورافضة الرجوع إلا عقب رجوع ذهبها قائلا «المستريح خرب بيتي وهيشرد عيالي».

التجمهر والقبض على 19 من ضحايا مستريح أسوان

كما تجمهر العديد من ضحايا مستريح أسوان، مطالبين بعودة أموالهم من المستريح لتلقى النيابة العامة بأسوان القبض على 19 متهما للتجمهر وتكدير السلم العام، حيث تجمهروا بإطلاق أعيرة نارية ومحاولة سرقة بممتلكات ادعوا أنها لمستريح أسوان.