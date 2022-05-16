مستريح جديد في الإسكندرية.. نصب على مواطنين في 50 مليونا «فيديو»

ظهر مستريح جديد في الإسكندرية، يدعى «رؤوف. ع»، 38 عاما، حصد من المواطنين قرابة 50 مليون جنيه، وذلك بفكرة جديدة مبتكرة، حيث أنشأ شركة للمضاربة فى البورصة، أي عمل قانوني، وعليه جمع الأموال دون شكوك، مستخدما من نسبة الربح وسيلة لجذب الاستثمارات والتي بلغت قرابة 40%.

نسبة الفوائد لدى مستريح الإسكندرية

ويقول ياسر عبد المنعم، أحد الأشخاص المنصوب عليهم من مستريح الإسكندرية، إن البداية كانت عبر رؤيتهم لإعلانات على «فيسبوك» بأن شركته تتعامل مع البورصة وأن نسبة الربح من 30 إلى 40%، فيما أقنع البعض بأن الدخول معه في تلك الشراكة أفضل من البنوك من حيث المكسب، بالإضافة إلى أنها تجارة لا يوجد به شبهة «ربا».

14 شخصا تقدموا ببلاغات ضد المتهم

وأضاف عبد المنعم، في بث مباشر، لـ«الوطن»، أن العمل كان عبارة عن التجارة الإلكترونية، حيث نشر عددا من الدعايات حتى يفسح الطريق أمامه وأمام شركته بأنه يتلقى الأموال للمواطنين من أجل توظيفها في التجارة الإلكترونية وعملة البيتكوين.

وأكد أن هذا الشخص نجح في خداع المواطنين، حيث إنه تلقى منهم مبالغ طائلة من الأموال وصلت إلى ما يزيد على 50 مليون جنيه، وذلك خلال نحو 6 شهور فقط، مشيرا إلى أن هذا المبلغ قابل للزيادة، حيث إنهم حاليا يكتشفون الأعداد التي نصب عليها، مؤكداً أنهم قرابة 14 شخصا حتى الآن تقدموا ببلاغات ضده.