الاحتلال يواصل انتهاكاته.. يقتحم قرية غرب جنين ويعتدي على جنازات شهداء

واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، انتهاكاتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة، من اقتحاماتها لـ المدن، والاعتداء على جنازات الشهداء الفلسطينيين، واقتحمت القوات الإسرائيلي، قرية عانين غرب جنين شمال الضفة الغربية، ونصبت حواجزها العسكرية على المداخل الرئيسية، وأشارت مصادر محلية، إلى توقيف قوات الاحتلال الفلسطينيين والمركبات.

وشيع الفلسطينيون، مساء أمس الاثنين، الشهيد إيهاب الكيلاني، البالغ من العمر 40 عامًا من نابلس الواقعة شمال الضفة الغربية، الذي توفي بسبب الإهمال الطبي في سجون الاحتلال الإسرائيلي. واستشهد الأسير الفلسطيني الكيلاني، بعد شهر من الإفراج عنه من معتقلات الاحتلال الإسرائيلي.

نادي الأسير يحمل سلطات الاحتلال الإسرائيلي مسؤولية استشهاد الكيلاني

وحمل نادي الأسير الفلسطيني في بيان، سلطات الاحتلال الإسرائيلي، المسؤولية الكاملة عن استشهاد الكيلاني، مضيفا أن الكيلاني اُكتشفت إصابته بالسّرطان عقب الإفراج عنه في أبريل الماضي، وكان المرض قد وصل إلى مراحله الأخيرة، موضحا أن الكيلاني الذي أمضى في اعتقاله الأخير 6 أشهر رهن الاعتقال الإداري، تعرض لجريمة الإهمال الطبي، القتل البطيء.

من جانبها، أشارت حركة حماس، إلى أن ما فعلته قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال جنازة وليد الشريف، إرهاب صهيوني سيقابل بمزيد من الصمود والمواجهة المفتوحة، مضيفة في تصريح صحفي مساء أمس الاثنين، أن الجريمة تكشف مجددا أن قيادة العدو قد فقدت صوابها، وباتت في حالة من الذعر والخوف.

وفي وقت سابق، أصيب 72 فلسطينيا، في مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في القدس المحتلة، خلال تشيع جنازة الشريف، الذي توفي متأثرا بجروح أصيب بها في يوم الجمعة الثالثة من رمضان الماضي.

حركة الجهاد تحذر الاحتلال من تداعيات هذه الجرائم

بدوره، قال المتحدث باسم حركة الجهاد، طارق سلمي، إن اعتداء قوات الاحتلال الاحتلال على جنازات الشهداء في القدس المحتلة جريمة لا تغتفر، وتكرارها في جنازة الصحفية شيرين أبو عاقلة وفي جنازة الشهيد وليد الشريف هو جزء من الحرب التي تستهدف المقدسيين، محذرًا الاحتلال من تداعيات هذه الجرائم.

بدورها، قالت السلطات الأردنية، إن اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي، على جنازة الشريف في القدس المحتلة وانتهاك حرمة المقبرة تصرف لا إنساني مدان ومرفوض، وفقا لما ذكرته شبكة روسيا اليوم الإخبارية الروسية.

وأوضح المتحدث باسم وزراة الخارجية الأردنية، هيثم أبو الفول، في بيان، أن على إسرائيل احترام التزاماتها بموجب القانون الدولي وعلى إسرائيل أن تكف عن ممارساتها الاستفزازية وتوقف جميع الانتهاكات بحق الفلسطينيين.