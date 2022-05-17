الاحتلال الإسرائيلي يعتدي على مشيعي الشهيد وليد الشريف في القدس

اعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء أمس الإثنين، على مشيعي الشهيد وليد الشريف في القدس المحتلة، ما أدى لإصابة 71 منهم على الأقل.

وهاجمت قوات الاحتلال الإسرائيلي المشاركين في تشييع الشهيد وليد الشريف في القدس، وأطلقت صوبهم قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع والمياه العادمة، كما اقتحمت مقبرة المجاهدين واعتدت على المتواجدين فيها.

71 إصابة خلال تشييع الشهيد وليد الشريف

وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بأن طواقمها تعاملت مع 71 إصابة على الأقل جراء اعتداء الاحتلال الإسرائيلي على مشيعي الشهيد وليد الشريف في القدس، ونقلت 13 منها إلى المستشفى، ضمنها إصابتان بالعين، واعتقلت 16 شابا.

وأوضحت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني أن الإصابات تنوعت ما بين الرصاص المعدني المغلف بالمطاط، والاعتداء بالضرب وقنابل الصوت، والاختناق بالغاز المسيل للدموع.

وشيعت جماهير غفيرة من أبناء الشعب الفلسطيني في القدس المحتلة مساء أمس، جثمان الشهيد وليد الشريف من المسجد الأقصى المبارك.

وانطلق موكب التشييع من مستشفى المقاصد في بلدة الطور شرق القدس المحتلة باتجاه المسجد الأقصى، قبل مواراته الثرى في مقبرة المجاهدين.

وخلال التشييع في باحات الأقصى تعالت الهتافات الداعمة للمقاومة الفلسطينية في جنين شمال الضفة الغربية، وفي قطاع غزة.

الشهيد وليد الشريف يبلغ من العمر 23 عاما

وسلمت سلطات الاحتلال في وقت سابق من مساء أمس جثمان الشهيد الشريف إلى ذويه بمركز شرطتها في حي الشيخ جراح.

واستشهد الشاب الشريف الذي يبلغ من العمر 23 عاما، من بيت حنينا، السبت الماضي، متأثرا بإصابته داخل المسجد الأقصى في الجمعة الثالثة من رمضان.

واعتبرت الرئاسة الفلسطينية أن اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي على مشيعي الشهيد وليد الشريف، ومقبرة المجاهدين في القدس، بأنه «عمل وحشي وهمجي».

وقالت الرئاسة في بيان صدر عنها، أن قوات الاحتلال لم تعد تكتفي بارتكاب جرائمها بحق الأحياء من شعبنا، بل طالت انتهاكاتها حرمة الأموات والمقابر.