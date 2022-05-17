حقيقة فتح باب التصالح على مخالفات البناء 2022.. تعرف على التفاصيل

بعد إعلان الحكومة، إجراء تعديلات على قانون التصالح في مخالفات البناء رقم 17 لسنة 2019 والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020، يتساءل عدد كبير من المواطنين عن حقيقة فتح باب التصالح وقانون التصالح الجديد 2022 وأبرز التعديلات التي يتضمنها وهل يشمل كل الحالات، حتى يتمكن قطاع كبير من المواطنين بالمدن والأحياء والقرى والنجوع من تقنين أوضاعهم والحصول على التراخيص حتى يتم التعامل بشكل رسمي على العقار.

تعديل قانون التصالح

وأكد مصدر حكومي أن فتح باب التصالح على مخالفات البناء2022 سيكون خلال الفترة المقبلة بعد الانتهاء من تعديلات قانون التصالح من جانب الحكومة وإقرارها في البرلمان وبعدها يتم إعادة فتح باب التصالح لكل الحالات التي تضمنها تعديل القانون الجديد من أجل استيعاب كل الحالات التي أغفلها القانون القديم ومعالجة كافة أوجه القصور التي ظهرت أثناء التصالح على مخالفات البناء في القانون القديم.

تقنين مخالفات البناء

وأشار المصدر لـ«الوطن»، إلى أن تعديلات قانون التصالح تتضمن كل الحالات التي أغفلها القانون القديم ومنها مخالفات البناء التي تمت بعد إقرار القانون وأيضا مخالفات البناء التي لم تتمكن من التقديم للتصالح قبل غلق الباب في مارس 2021 ثم تأتي مخالفات البناء التي تم تقديم طلب تصالح بشأنها وبعد الفحص من قبل اللجان الفنية تم رفض الطلب وكلها حالات سيتم التعامل معها في تعديل قانون التصالح من أجل إنهاء ملف مخالفات البناء نهائيا ومنع ظهور العشوائيات واستعادة المظهر الحضاري والجمالي للشوارع والميادين من خلال تنظيم العمران.

وأوضح ان تعديل قانون التصالح يعد انفراجه كبيرة للمواطنين وكل الحالات التي لم يشملها القانون في فترات سابقة، تعد فرصة جيدة من أجل تقنين الوضع لكل العقارات المخالفة شريطة عدم وجود خطورة إنشائية للوحدة السكنية أو العقار محل التصالح.