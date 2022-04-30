خطة القاهرة لمواجهة مخالفات البناء خلال العيد.. رقم ساخن وغرفة عمليات

أعلنت محافظة القاهرة رفع درجة الاستعداد داخل الأجهزة التنفيذية بالمحافظة خلال إجازة عيد الفطر المبارك، لتقديم خدمة أفضل للمواطنين ومواجهة أي مخالفات، والتصدي لأي محاولات بناء بشكل مخالف دون ترخيص، مع الحفاظ على أملاك الدولة المستردة، وتسيير لجان متابعة من الوحدات المحلية للتعامل مع أي تطورات تحدث على أرض الواقع، فضلا عن التواصل المستمر مع غرفة عمليات المحافظة.

إجراءات ضد المخالفين

وحذرت محافظة القاهرة من أي محاولة للبناء المخالف، أو التعدي على أملاك الدولة خلال فترة عيد الفطر المبارك.

وأكدت المحافظة في تعليمات لرؤساء الأحياء على اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، مع التشديد على رؤساء الاحياء القيام بحملات مستمرة لرصد أي مخالفات وإزالتها على الفور، ومعاقبة أي مقصر في أداء مهام عمله.

تلقي شكاوى المواطنين

وناشدت محافظة القاهرة المواطنين بضرورة الإبلاغ الفوري عن أي مخالفات بناء، حتى يتم اتخاذ إجراء عاجل بشأنها، وعدم التستر على أي تجاوزات، والإبلاغ عن طريق الخط الساخن لغرفة العمليات المركزية لمحافظة القاهرة 15496 و114 على مدار 24 ساعة طوال أيام العيد.

تحذيرات من حي المطرية

في سياق متصل، حذر حى المطرية بمحافظة القاهرة من محاولات البعض مخالفة القانون بالاستمرار في أعمال البناء المخالف وتحدي القانون، وعدم الالتزام بالتوجيهات الصادرة بشأن منع البناء والحفاظ على أرواح المواطنين.

وشدد حي المطرية، على أنه في حال ضبط أعمال بناء مخالف سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحويل المخالف إلى الجهات المعنية بهذا الموضوع.

وأكد حي المطرية، في بيان له، أنه بناء على توجيهات اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، قامت أجهزة الحي بالتنسيق مع شرطة المرافق والمتابعة الميدانية والإشغالات بوقف بناء مخالف خلف بلوك 7 مساكن المطرية الجديدة، وتمت الإزالة الفورية بمعرفة المالك، وقامت شرطة المرافق باخذ تعهد كتابى على المالك بعدم البناء مرة أخرى.