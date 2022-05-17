مازيراتي تطلق اسم MC20 Cielo على سيارتها الجديدة من طراز سبايدر

تستعد مازيراتي للعرض العالمي الأول لسيارتها الجديدة من طراز سبايدر الفريدة من نوعها تحت اسم MC20 Cielo في 25 مايو الجاري.

واختارت الشركة الإعلان عن اسم السيارة الجديدة تزامناً مع اليوم العالمي للضوء الذي يصادف اليوم، حيث تمتاز السيارة ذات السقف القابل للطي بتصميمها الذي يعكس شكل الأفق السماوي.

وتزهو السيارة بطابعها الرياضي ومزاياها الاستثنائية، إذ يرمز حرفا MC إلى Maserati Corse، ويرمز الرقم 20 إلى العام 2020 الذي شهد دخول مازيراتي عصرها الجديد. وتسلط، كلمة Cielo التي تعني السماء، الضوء على تجربة القيادة التي لا تُضاهى في السيارة وسط المساحات المفتوحة فضلاً عن المزايا الفائقة المعتادة في السيارات الرياضية الخارقة.

وتحمل مازيراتي سبايدر بصمةً إيطالية أصيلة؛ ولا سيما مع تطويرها في مختبر مازيراتي للابتكار في مودينا وتصنيعها في منشأة Viale Ciro Menotti التاريخية، على غرار جميع طرازات كوبيه.

نبذة عن مازيراتي S.p.A

تنتج مازيراتي مجموعة كاملة من السيارات الفريدة التي يمكن التعرف عليها على الفور من خلال شخصيتها الاستثنائية وبفضل أسلوبها المميز وتقنياتها المتطورة وطابعها الفريد ، ترضي سيارات مازيراتي شغف عملائها من أصحاب الذوق الرفيع، إذ لطالما شكلت بحد ذاتها معياراً عالمياً للجودة في قطاع السيارات.

وتحظى مازيراتي بسجل حافل وعريق من السيارات الناجحة، حيث تعيد كل واحدة منها تعريف مفهوم السيارات الرياضية الإيطالية من حيث التصميم والأداء والراحة والأناقة والسلامة، وتتاح حالياً في أكثر من 70 سوقاً مختلفة حول العالم، سفراء هذا التراث هم كواتروبورتيه الرائدة، وسيارة السيدان الرياضية جيبلي، وليڤانتي أول سيارة رياضية متعددة الاستعمالات من مازيراتي، وجريكاليه، السيارة الرياضية متعددة الاستعمالات الجديدة كليًا "Everyday Exceptional".

وتتميز جميع هذه الطرازات باستخدام المواد عالية الجودة مع أفضل الحلول التقنية ذات أرقى مستويات التميز. وتوفر العلامة مجموعة متكاملة من المحركات التي تشمل محركات البنزين ذات الـ 6 أسطوانات والـ 8 أسطوانات، والمحركات الهجينة المزودة بـ 4 أسطوانات، فضلاً عن محركات الدفع الخلفي ومحركات الدفع الرباعي مجسّدين الأداء العالي المتأصل في هوية علامة مازيراتي.

وتوّجت العلامة مجموعتها المتميزة عبر إضافة سيارة MC20 الرياضية الخارقة، والتي تعمل بمحرك Nettuno المكون من 6 أسطوانات، فضلاً عن تزويدها بتقنيات مستوحاة من سيارات الفورمولا 1، والتي أصبحت متاحة للمرة الأولى الآن ضمن سيارات مازيراتي القياسية.