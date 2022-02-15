سيارة «جريكاليه» تتألق برفقة باقي طرازات مازيراتي في رحلة استعراضية

أطلقت شركة مازيراتي، سيارة جريكالية، في رحلة استعراضية، تمهيدا لعرضها العالمي الأول، إذ انضمت السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات الجديدة إلى مجموعة طرازات مازيراتي، والتي تمتاز بقوتها الفائقة ومزاياها الاستثنائية المستوحاة من التفاصيل اليومية لمصمميها ومصنّعيها، وكل من ساهم في تحويلها من فكرة أولية إلى واقع.

إضفاء مظهر جديد للمسات التمويه البسيطة

واختارت مازيراتي إضفاء مظهر جديد للمسات التمويه البسيطة التي تميز عائلتها، لتستحضر المواصفات التقنية التي ينفرد بها هذا الطراز، ويتميز أعمال الطلاء الجديد لجريكاليه برسالة رئيسية واحدة فقط: «أنا مازيراتي جريكاليه، لا أستطيع أن أخبركم أكثر من ذلك».

الجدير بالذكر مازيراتي اختارت اسم «جريكاليه»، الذي يعني الرياح الشمالية الشرقية، لرغبة الشركة في إبراز قدرات سيارتها الجديدة على تزويد عشاقها بتجربة استثنائية في كل يوم.

سجل طويل وحافل في تسمية السيارات

ويشكّل الإعلان عن الموعد بداية العدّ التنازلي الرسمي للتعرف على هذا الطراز الجديد، بما يحمله من مزايا متفردة.

وتطلق أسماء الرياح على سياراتها، كما تحظى مازيراتي بسجل طويل وحافل في تسمية سياراتها بأسماء الرياح الشهيرة حول العالم، إذ بدأ ذلك في عام 1963 من خلال سيارة ميسترال الشهيرة، والتي تلتها سيارات جيبلي وبورا .

وتكشف «مازيراتي» عن سيارة «جريكاليه» الجديدة، التي ستلعب دورا رئيسيا في مسيرة الشركة، وسترتقي بتجربة القيادة اليومية إلى آفاق جديدة مذهلة واستثنائية.

وتُنتج مازيراتي مجموعة متكاملة من السيارات الفريدة ذات المظهر المتميز والطابع الاستثنائي والشهرة الواسعة.

وبفضل أسلوبها المميز وتقنياتها المتطورة وطابعها الفريد، ترضي سيارات العلامة شغف عملائها من أصحاب الذوق الرفيع، إذ لطالما شكلت بحد ذاتها معيارا عالميا للجودة في قطاع السيارات.