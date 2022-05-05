مبيعات السيارات الأمريكية ترتفع لـ1.4 مليون سيارة في أبريل

زادت مبيعات السيارات الجديدة في الولايات المتحدة الأمريكية إلى 1.4 مليون سيارة في أبريل، من مبيعات الشهر السابق البالغة 1.3 مليون سيارة.

انخفاض المبيعات مقارنة بـ2021

وانخفضت مبيعات أبريل 2022 بنسبة 21.9% مقارنةً بوتيرة المبيعات الممتازة في أبريل 2021، والتي كانت مدفوعة بطلب المستهلكين القوي والمخزون الكافي المتاح لتلبية هذا الطلب، بحسب الرابطة الوطنية لتجار السيارات.

كان أبريل 2021، أحد أشهر المبيعات الأخيرة قبل أن يبدأ المخزون في الانخفاض بشكل كبير ويحد من وتيرة المبيعات.

الصناعة عاجزة عن الإنتاج الكاف

وذكرت الرابطة الوطنية لتجار السيارات: «لا نتوقع أن يتغير مستوى مخزون نهاية الشهر كثيرًا عن مستوى مارس البالغ 1.23 مليون سيارة حيث أن الصناعة لا تزال غير قادرة على إنتاج سيارات كافية لتلبية الطلب الحالي، ناهيك عن إعادة تخزين الكثير من الوكلاء».

أضافت في تقريرها الشهري: «بالنسبة لبقية العام، سيظل توافر السيارات هو العامل المحدد الرئيسي لمبيعات السيارات الخفيفة الجديدة».

18 مليون سيارة في 2023

بلغ متوسط ​​إجمالي مبيعات السيارات في الولايات المتحدة شهريًا 1.5 مليون من 1993 حتى 2022، ووصلت إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 2.1 مليون في أكتوبر من عام 2001 وأدنى مستوى قياسي بلغ 0.8 مليون في أبريل من عام 2020.

بحسب التقرير، من المتوقع أن يصل إجمالي مبيعات السيارات في الولايات المتحدة إلى 1.4 مليون بحلول نهاية هذا الربع في يونيو المقبل، وأن يتجه إجمالي مبيعات السيارات في الولايات المتحدة إلى حوالي 18 مليون في عام 2023.