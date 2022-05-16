«عاشور»: طلاب الجامعات المصرية ابتكروا سيارات كهربائية بمكونات محلية 100%

أكد الدكتور محمد أيمن عاشور، نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي، لشئون الجامعات، أنّ الجامعات الحكومية والخاصة نجحت خلال الفترة الماضية في الإرتقاء بمنظومة البحث العلمي والتطوير لمختلف القطاعات، موضحا أن خير دليل على التقدم العلمي هو نجاح طلاب عدد من كليات الهندسة في تصميم وإنتاج عدد من السيارات الكهربائية محلية الصنع بنسبة 100%، لافتاً إلى أن الاهتمام بربط البحث العلمي والابتكارات بالصناعة هدف رئيسي من أهداف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي .

نائب وزير التعليم العالي: لدينا كوادر متميزة من الطلاب في تصنيع السيارات

و أضاف نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي لشئون الجامعات في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنّ الطلاب نجحوا في الدخول لكبرى المسابقات الدولية وحقققوا مراكز متقدمة، لافتا إلى أن الجامعات من خلال برامج الطلاب ومشروعات تخرجهم يتم إعدادهم من أجل القدرة على المساهمة والانخراط في كبرى المشروعات القومية التي يجري العمل عليها، لافتا إلى أن هناك العديد من الطلاب شارك فعلياً في العمل بكبرى المشروعات.

نائب وزير التعليم العالي: نجحنا في إشراك الطلاب بمشروعات الدولة المختلفة

وتابع أن الوزارة نجحت في ترسيخ فكرة تصنيع السيارات بمكونات محلية كاملة، لافتا إلى أن الدعم يجري تقديمه للطلاب منذ الصغر وسنوات الدراسة أمر جيد بما يسهم في الارتقاء بمنظومة البحث العلمي.

وفي السياق ذاته، تواصل الجامعات الحكومية والتكنولوجية والأهلية والخاصة الاستعداد لامتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي الجاري 2021-2022 مع التشديد على تطبيق الإجراءات الإحترازية المشددة للوقاية من فيروس كورونا كوفيد 19 والالتزام بالخريطة الزمنية للعام الجامعي الجاري تنفيذا لقرارات المجلس الأعلى للجامعات.