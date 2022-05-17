القوى العاملة: صرف 2.8 مليار جنيه إعانات لـ 420 ألف عامل في 3941 منشأة

كشف وزير القوي العاملة محمد سعفان، رئيس مجلس إدارة صندوق إعانات الطوارئ للعمال، أن المبالغ التي تم إنفاقها من الصندوق التابع لوزارة القوى العاملة بلغت 2 مليار و83 مليوناً و700 ألف جنيه، استفاد منها 420 ألفاً و165 عاملًا، يعملون في 3941 منشأة، وذلك حتى نهاية مارس 2022.

اجتماع مجلس إدارة صندوق إعانات الطوارئ للعمال

جاء ذلك في اجتماع مجلس إدارة صندوق إعانات الطوارئ للعمال، بديوان عام الوزارة، ووافق المجلس على صرف إعانة عن الدفعة الأولى للعاملين بشركة تنمية مصانع حلويات الرشيدي الميزان، كما وافق على صرف إعانة عن الدفعة الخامسة للعاملين بالاتحاد العام لنقابات عمال مصر.

وناقش المجلس الأوضاع المالية للصندوق، فضلا عن تطور الإعانات المصروفة للعاملين بالمنشآت وفقا للضوابط الواردة باللائحة التنفيذية للقانون الصادر بإنشاء الصندوق.

مساندة المنشآت التي تتوقف عن صرف أجور عمالها

وأوضح الوزير، أنَّ صندوق إعانات الطوارئ بالوزارة منشأ بغرض مساندة المنشآت التي تتوقف عن صرف أجور عمالها، بسبب ظروف اقتصادية ألمت بها حتى تتخطى الأزمات واستمرار الإنتاج، وبالتالي زيادة الاستثمارات وتحقيق التنمية الاقتصادية، وتعويض العمال في المنشآت المتعثرة وغير القادرة على صرف أجورهم ومساعدتهم على مواجهة متطلبات المعيشة لحين تحسن الأحوال المالية للمنشأة.

وعلى هامش الاجتماع أثنى عبد الفتاح إبراهيم رئيس النقابة العامة للغزل والنسيج على تنظيم عملية تسليم أوراق طلبات الترشح للانتخابات النقابية العمالية في دورتها الجديدة 2022-2026 ، قائلا: «لم نشهد مثل هذا التنظيم من قبل»، وقدم الشكر لوزارة القوى العاملة على جهدها في عملية التنظيم وسهولة ويسر تسليم وتسلم الأوراق على مستوى والمحافظات.