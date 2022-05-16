«سعفان» يطمئن المرشحين للانتخابات العمالية: كل من يتقدم بطعن ستتم دراسته

انطلق ماراثون المرحلة الأولى من انتخابات المنظمات النقابية العمالية، وممثلي العاملين بشركات القطاع العام والأعمال العام، في تمام الساعة الثامنة من صباح اليوم الإثنين، حيث فتحت لجان الاقتراع السري المباشر أبوابها بمواقع العمل المختلفة علي مستوى 27 محافظة للإعلان عن بدء انتخابات دورة نقابية جديدة تستمر 4 سنوات من 2022-2026، وذلك تحت إشراف قضائي كامل، فضلا عن المشرفين من جانب المرشحين، بتنظيم من وزارة القوي العاملة وفقا للقانون على العملية الانتخابية .

فرز الأصوات اليوم وإعلان النتائج والتظلم منها غدا الثلاثاء

وشهدت اللجان منذ الصباح الباكر إقبالًا كثيفًا، وسط إجراءات أمنية مشددة بمحيط اللجان وتطبيق الإجراءات الاحترازية المتبعة، حيث يشارك في عملية التصويت، مليون و995 ألفاُ 837 عاملا من أعضاء الجمعية العمومية الذين يحق لهم التصويت في هذه المرحلة، لاختيار ممثليهم في مجالس إدارة المنظمات النقابية العمالية وشركات القطاع العام والأعمال العام بمواقع العمل المختلفة.

وطمأن وزير القوي العاملة محمد سعفان، المرشحين في الانتخابات أن اللجان المشرفة على هذه الانتخابات مشكلة بمواد القانون وبإشراف قضائي من خلال لجنة عليا لاعتماد النتائج، وأن كل من تقدم بطعن تم دراسته من قبل القاضي، مؤكدا أن هناك شفافية مطلقة وحيادية تامة للوصول إلى تنظيم نقابي قوي يعبر عن العمال ويسهم في زيادة الإنتاج.

وأثنى العمال المشاركين في التصويت على سير الانتخابات العمالية، بما تتمتع به من هدوء وتنظيم في الدخول والإدلاء بالأصوات في سرية تامة من قبل تنظيم القوى العاملة على اللجان، وتوفير أماكن لانتظار واستراحة العمال، مقدمين الشكر والتقدير لوزير القوى العاملة محمد سعفان على توجيهاته وقراراته التي ستثري الحركة العمالية المصرية بتنظيم نقابي قادر على الدفاع عن مكتسبات العمال وحقوقهم في جميع القطاعات.

قفل باب الصناديق في تمام الساعة الخامسة

وتستمر عملية الانتخاب حتى قفل باب الصناديق في تمام الساعة الخامسة من مساءً اليوم تمهيدا لإجراء فرز أصوات الفائزين وإعلان النتائج والتظلم منها غدا الثلاثاء، ثم البت في التظلم بعد غد الأربعاء، تمهيدا لإيداع الأوراق يومي الخميس والجمعة «20 و21 مايو الجاري».

وتشمل المرحلة الأولى 15 تصنيفاً نقابياً للعاملين بالصناعات الغذائية، والمرافق العامة، والزراعة والري والصيد، التعليم والبحث العلمي، والبريد، والبترول، والخدمات الصحية، والعلوم الصحية، والنقل الجوي، والصناعات الهندسية والمعدنية والكهربائية، والنقل والمواصلات، والغزل والنسيج ، والإنتاج الحربي، والنقل الجوي، والمالية والضرائب والجمارك.

ويتابع وزير القوى العاملة، ورئيس اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات النقابية العمالية على مدار الساعة عملية سير العملية الانتخابية والإدلاء بالأصوات للاختيار ما بين المترشحين بالتصنيفات النقابية المذكورة في 27 محافظة.