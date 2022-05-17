«التجارة» ترفع المكرونة الإسباجيتي من قائمة حظر التصدير

وافقت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة على استثناء المكرونة الإسباجيتي من قرار حظر التصدير رقم 141 لسنة 2022.

وأشاد المجلس التصديري للصناعات الغذائية، بقرار نيفين جامع وزيرة التجارة، معتبراً أنَّ الاستجابة جاءت بعد مذكرات تقدم بها في هذا الشأن.

إمكانيات كبيرة للمصانع المصرية

أضاف «المجلس» في بيان صادر له، أنَّ القرار يأتي من منطلق الإمكانيات الكبيرة التي تملكها الشركات المصرية من قدرات إنتاجية تغطي احتياجات السوق المحلية بالكامل بالإضافة الى طلبات التصدير المتنامية.

حظر سابق العدس والمكرونة وسلعاً أخرى

كانت وزيرة التجارة أصدرت في 13 مارس الماضي، قراراً رسمياً بحظر تصدير العدس، المكرونة، القمح، الدقيق، الفول، الزيوت، الذرة والفريك، بغية توفير احتياجات المواطنين من السلع وبصفة خاصة السلع الأساسية، قبل دخول شهر رمضان المبارك.

انتهاء حظر تصدير 8 سلع 13 يونيو

يستمر الحظر المفروض على تصدير السلع حتى 13 يونيو المقبل، قبل أن تمد الوزيرة الحظر بقرار آخر إن استدعت الحاجة.

وأعقبت وزيرة التجارة في نهاية مارس بقرار آخر لحظر تصدير النحاس، الرصاص، وخردة الحديد، وخردة الصفيح المكبوس من علب المواد الغذائية والكيماوية، وخردة وفضلات السبائك الناتجة عن إعادة صهر خردة الحديد أو الصلب وخردة وفضلات من ألومنيوم ومخلفات صلبة ناتجة عن عمليات الجلفنة وورق الدشت لمدة 6 أشهر.

استهدفت القرارات التي أعقبت الحرب الروسية الأوكرانية الحفاظ على احتياجات السوق المحلية من السلع والمنتجات في ظل ارتفاع الأسعار عالمياً، ووجود نقص في المعروض واضطراب في سلاسل الإمداد والشحن.

وكانت صادرات الصناعات الغذائية في الربع الأول من العام الحالي سجلت نحو 1045 مليون دولار محققة نسبة نمو قدرها 5% وقيمة نمو 49 مليون دولار مقارنة بصادرات نفس الفترة من عام 2021، التي كانت قد بلغت 996 مليون دولار.