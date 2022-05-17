بروتوكول تعاون بين«الصناعة» و«الإسكان» لإنتاج مواد البناء الخضراء

وقعت مراكز التكنولوجيا والابتكار الصناعي، التابعة لوزارة التجارة والصناعة، والمركز القومي لبحوث البناء والإسكان التابع لوزارة الإسكان، بروتوكول تعاون لمدة عام في مجال إنتاج مواد البناء الخضراء، حيث وقّع البروتوكول، أحمد رضا، معاون الوزيرة لشؤون الصناعة، والمشرف على المراكز التكنولوجية، والدكتور خالد الذهبي، رئيس مجلس إدارة المركز القومؤ لبحوث البناء والإسكان.

منتجات بناء خضراء

وتتضمن الأهداف الرئيسية لبروتوكول التعاون، إطلاق مبادرة منتجات بناء خضراء بعلامة مُوثقة من الجهتين، وتأهيل الشركات للحصول على المنح للعلامة Green Label، ووضع الضوابط والإجراءات اللازمة لتحديد المنتج الاخضر، ووضع المعايير والاختبارات اللازمة لمنح العلامة، وتحديد الفترة الزمنية لتجديد العلامة، والتنسيق مع الجهات المعنية بعملية المنح والاعتماد لمنتجات مواد البناء الخضراء، فضلا عن التنسيق في اختيار التصميم للوجو الخاص بها، والتعاون بين الجهتين فيما يتعلق بإجراء الاختبارات مع مراكز تكنولوجيا الرخام والتعدين والإنتاج الأنظف والبلاستيك والأثاث والأخشاب.

تعميق التصنيع المحلي

وقال أحمد رضا معاون، الوزيرة لـ شؤون الصناعة والمشرف على المراكز التكنولوجية، إنّ مراكز التكنولوجيا والابتكار الصناعي، هي المحرك الوطني للابتكار والتكنولوجيا، حيث تقدم مجموعة شاملة من الخدمات، وتعد وتنفذ برامج لربط الصناعة بالبحث العلمي وتشجيع الابتكار وريادة الأعمال، إضافة إلى تعميق التصنيع المحلي في جميع القطاعات وخلق فرص استثمارية جديدة.

وأضاف أنّ المراكز تسهم أيضا في تشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ونقل واستخدام التكنولوجيات الحديثة للصناعة المصرية، وتشجيع ودعم ريادة الأعمال في مجال الطاقة النظيفة وصناعة التدوير.

الارتقاء بقطاع التشييد والبناء

من جانبه، أوضح الدكتور خالد الذهبي، رئيس مجلس إدارة المركز القومي لبحوث البناء والإسكان، إنّ المركز يؤدي دور مهم في الارتقاء بقطاع التشييد والبناء في مصر، كما يساهم في إدارة المنظومة الفنية للبناء والإسكان، للوصول للجودة العالمية للمنشآت المختلفة، والوصول إلى مٌنشأ آمن واقتصادي من خلال الأبحاث والاستشارات الفنية والكودات والتشريعات والاختبارات، في معامله المعتمدة عالميا، بالاستعانة بمجموعة مميزة من الباحثين يتم تدريبهم وتأهليهم عالميا.

ويتضمن دور الجهتين فى إطار بروتوكول التعاون، وضع المعايير اللازمة للحصول على علامة منتج مواد بناء خضراء، وتأهيل الشركات والتكامل في استخدام المعامل والأجهزة الموجودة لدى الجهتين لإجراء الاختبارات اللازمة لعملية التأهيل، والمنح للعلامة ومتابعة تجديدها، ووضع الضوابط والإجراءات اللازمة لتحديد المنتج الاخضر، وتحديد المجالات الخاصة بمنح العلامة الخضراء لمواد البناء، وتبادل المنفعة بين الجهتين في إجراء الاختبارات مع مراكز تكنولوجيا الرخام والتعدين والإنتاج الأنظف والأثاث والأخشاب، والمشاركة في وضع التسعير لعملية التأهيل والمنح للعلامة، والتنسيق بين الجهتين في اختيار وتنفيذ التصميم للوجو الخاص بمنتج مواد بناء خضراء.