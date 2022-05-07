وزيرة التجارة تنعى شهداء الغدر بغرب سيناء: مصر باقية رغم أنف الحاقدين

نعت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، بمزيد من الحزن والأسى شهداء الواجب من رجال القوات المسلحة البواسل جراء الحادث الإرهابي الغاشم الذي وقع اليوم بمنطقة غرب سيناء، مؤكدةً أن مثل هذه الأعمال الإرهابية لن تزيد النسيج المصري إلا صلابة وقوة في مواجهة هؤلاء الإرهابيين الذين لا دين ولا وطن لهم.

الجرائم الإرهابية الخسيسة لن تحبط المصريين

وقالت جامع، إن مثل تلك الجرائم الإرهابية الخسيسة لن تحبط المصريين بل تزيد مصر وأبنائها العزيمة والإصرار على التكاتف خلف قيادتها السياسية وأجهزة الجيش والشرطة من أجل القضاء على الإرهاب نهائيا.

وزيرة التجارة تدعو إلى وقوف المصريين صفا واحدا

ودعت إلى ضرورة وقوف المصريين صفا واحدا في مواجهة هذا الإرهاب الأسود، وتفويت الفرصة على المغرضين وأعداء الوطن الذين يريدون لعجلة التنمية أن تتوقف، مؤكدةً أن مصر تظل باقية بفضل ترابط شعبها وجيشها رغم أنف الحاقدين.