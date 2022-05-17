صادرات الملابس المصرية تسجل 641 مليون دولار في الربع الأول من 2022 بنمو 47%

بلغت صادرات قطاع الملابس الجاهزة 641 مليون دولار خلال الربع الأول من العام الجاري، مقارنة مع الربع الأول من العام الماضي الذي سجل 435 مليون دولار، بارتفاع نسبته 47%، وفقا لما أعلنته ماري لويس بشارة رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة.

وقالت "ماري" إن الولايات المتحدة الأمريكية تصدرت الدول المستوردة من مصر بما قيمته 379 مليون دولار بالربع الأول من 2022 مقابل 240 مليون دولار بزيادة 58 %، مشيرة إلى أن قارة أوروبا تأتى في المركز الثاني بما قيمته 114 مليون دولار مقابل 92 مليون دولار بزيادة 25 %.

وأشارت إلى أن صادرات الملابس حققت زيادة بنسبة 37% للدول العربية خلال الربع الأول من 2022 لتسجل الصادرات 76 مليون دولار مقابل 56 مليون دولار خلال الفترة المماثلة من العام الماضي.

فتح أسواق جديدة

وأكدت رئيس المجلس التصديري، أن المجلس يسعى بشكل مستمر لفتح أسواق جديدة من خلال التعاون مع مكاتب التمثيل التجاري في كافة الدول لزيادة حجم الصادرات خاصة للدول العربية، في ظل الأزمة الروسية الأوكرانية التي قد تؤثر سلباً على الصادرات بقطاع الملابس الجاهزة.

وشددت على أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعودة لمستندات التحصيل والغاء الاعتمادات المستندية عند استيراد الخامات ومكونات الإنتاج تعد خطوة لإعادة الأمور إلي نصابها في ظل الظروف الحالية التي يمر بها الاقتصاد الوطني والعالمي.

نمو قطاعي الصناعات الغذائية والهندسية

وكانت صادرات قطاعي الصناعات الغذائية والهندسية حققت نموا ملحوظا في الربع الأول من العام الجاري، وبحسب بيانات المجلس التصديري للصناعات الغذائية فقد بلغت صادرات القطاع في الربع الأول من حوالي 1045 مليون دولار محققة نسبة نمو قدرها 5% وقيمة نمو 49 مليون دولار مقارنة بصادرات نفس الفترة من عام 2021 والتي كانت قد بلغت حوالي 996 مليون دولار.

كما ارتفعت صادرات الصناعات الهندسية خلال الربع الأول بنسبة 32% لتسجل 983 مليون دولار فى 2022 حتى نهاية شهر مارس بالمقارنة بـ 743 مليون دولار بالفترة المماثلة من العام الماضي، وفق التقرير الشهرى للمجلس التصديري.