الاتصالات: مبادرة «أشبال مصر الرقمية» تستهدف الطلاب من كل المحافظات

قالت الدكتورة هدى بركة، مستشار وزير الاتصالات لتنمية المهارات التكنولوجية، إنّ مبادرة «أشبال مصر الرقمية»، تستهدف الطلاب من كل المحافظات ومن كل المدارس بأنواعها المختلفة، لصقل مهاراتهم في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، موضحة أن المبادرة توفر 3 آلاف منحة للمتفوقين، طوال العام الدراسي، بالإضافة إلى شهر واحد خلال الإجازة الصيفية.

نستهدف تعليم الطلاب التقنيات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي والروبوتات

وأضافت مستشارة وزير الاتصالات لتنمية المهارات التكنولوجية خلال حوارها ببرنامج «صباح الخير يا مصر» على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وبسنت الحسيني: «نستهدف تعليم الطلاب التقنيات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي والروبوتات وتحليل البيانات وتأمين الشبكات، ويجب التضافر بين مقدمي الخدمات، ونستهدف طلاب المدارس من الصف الأول الإعدادي حتى الصف الثاني الثانوي».

يجب أن يكون مستوى الطالب جيدا في الرياضيات والعلوم واللغة الإنجليزية

وأردفت مستشارة وزير الاتصالات لتنمية المهارات التكنولوجية: «في السنة الأولى نؤسس الطلاب، ويجب أن يكون مستوى الطالب جيدا في الرياضيات والعلوم واللغة الإنجليزية ومادة الحاسب، كل ذلك يؤهله إلى الحصول على الدورة التدريبية، وسيخضع الطالب لاختبار، والأساس هو اللغة الإنجليزية، لأن أغلب المواد تقدم بهذه اللغة، وقياس معرفته في تكنولوجيا المعلومات، لتحديد المستوى».

تكنولوجيا المعلومات أصبحت أساسية في كل التخصصات

وشرحت بركة أنّ مبادرة «أشبال مصر الرقمية»، تعلم طلاب المدارس مبادئ البرمجة وغيرها من علوم الحاسب وهو ما يكسب الطالب قدرة كبيرة على تعلم التفكير المنطقي وحلول المشكلات، مضيفة: «تكنولوجيا المعلومات أصبحت أساسية في كل التخصصات مثل الطب والهندسة والتجارة وغيرها، حيث نستخدمها في الأبحاث وتحليل البيانات والتنبؤ».