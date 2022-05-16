وزير الاتصالات: معندناش مشكلة في امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي

أكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، نجاح تجربة امتحانات الصف الأول الأول والثاني الثانوي، التي بدأت بالمدارس منذ أيام، قائلا: «معندناش مشاكل حتى الآن والامتحانات تتم بشكل يسير».

جاء ذلك ردًا على عدة أسئلة وجهها المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، إلى وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حول استعدادات الوزارة لإجر اء امتحانات نهاية العام الدراسي بالمدارس، وذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، التي عقدت اليوم الاثنين، بشأن منظومة الابتكار والإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال والتحديات التي تواجه المبتكرين ورواد الأعمال.

خطة بديلة لمواجهة أي مشكلة حال حدوثها

وأشار «طلعت»، إلى أن وزارة الاتصالات وضعت خطة بديلة بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، حال حدوث أية إشكاليات بسبب انقطاع شبكات الإنترنت، خلال إجراء امتحانات نهاية العام بالمدارس.

وأوضح الوزير، أن دور وزارة الاتصالات، يتمثل في دعم المدارس بالألياف الضوئية، التي يتم دفنها تحت الأرض، لافتًا إلى أنه حال حدوث أية أعطال في شبكة الإنترنت نتيجة الأعمال المدنية التي تتم بالطرق، تقوم الوزارة بالعمل على حل المشكلة.

إمداد وزارة التربية والتعليم بخادم إلكتروني

ولفت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إلى إمداد وزارة التربية والتعليم بخادم إلكتروني داخل كل مدرسة.

وأعلن المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المجلس، إحالة طلب المناقشة المقدم من النائب علاء مصطفي عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، حول منظومة الابتكار والإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال لم اجهة التحديات المختلفة، التي تواجه المبتكرين ورواد الأعمال والمناقشات، التي تمت حوله وبيان وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إلى لجنة التعليم والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لإعداد تقرير حوله.