«القومي لتنظيم الاتصالات»: تطبيق MY NTRA ضمن أفضل 5 مشاريع عالميا

أكد المهندس محمد إبراهيم رئيس قطاع حوكمة الاتصالات بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات عمل آخر عامين على أكثر من محور، أحدهم تطوير الخدمات وتنوعها، واستراتيجية حقوق المستخدمين والمسار الدولي.

وأوضح «إبراهيم» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني في برنامج «التاسعة» المذاع عبر القناة الأولى بالتلفزيون المصري، أنه خلال العامين حصل الجهاز أكثر من مركز على العالم منهم المركز الـ41 على مستوى العالم في مؤشر الأداء التنظيمي للاتصالات، وذلك وفقًا للاتحاد الدولي للاتصالات.

مراكز عالمية للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات

وأشار أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات حصل على المركز 36 على مستوى العالم في مؤشر القواعد التنظيمية للمحافظ الالكترونية، مشددًا على أهمية المؤشرات الدولية والتي تؤكد أننا نعمل في المسار الصحيح.

وكشف المهندس محمد إبراهيم رئيس قطاع حوكمة الاتصالات بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أن تطبيق MY NTRA التابع للجهاز حصل على شهادة نجاح دولية، واختير ضمن أفضل 5 مشاريع على مستوى العالم في مجال الحكومة الرقمية من الاتحاد الدولي للاتصالات في منتدى القمة العالمية، ضمن 966 مشروع على مستوى العالم.

ووصف إبراهيم هذا الإنجاز بأنه شهادة نجاح للتطبيق، لافتًا أن عدد المشتركين في التطبيق تجاوز 2.3 مليون شخص على المستوى المحلي مما يؤكد نجاحه محليًا ودوليًا.