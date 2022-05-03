110 مليارات دولار قيمة الإنفاق العالمي على الذكاء الاصطناعي بحلول 2024

قال تقرير صادر عن مركز معلومات الوزراء، إن نحو 70% من الشركات، سوف تستخدم تقنية واحدة على الأقل من تقنيات الذكاء الاصطناعي، ومن المتوقع أن يصل الإنفاق العالمي للشركات على الذكاء الاصطناعي، إلى 110 مليارات دولار سنويًّا بحلول عام 2024.

تأثير الذكاء الاصطناعي على الاقتصاد العالمي

أشار التقرير، إلى أنه قد يؤدي اتخاذ القرارات بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي، إلى زيادة الناتج الاقتصادي العالمي، بما يتراوح بين 13 تريليون دولار، و15 تريليون دولار بحلول عام 2030.

دعم اقتصاد الشرق الأوسط بـ320 مليار دولار

وأضاف أن الذكاء الاصطناعي، سوف يسهم في دعم اقتصاد الشرق الأوسط بنحو 320 مليار دولار في عام 2030، أي ما يعادل 11% من الناتج المحلي الإجمالي، خاصة في دولة الإمارات؛ إذ يتوقع أن يمثل 13.6% من الناتج المحلي الإجمالي لها بحلول عام 2030.

ويتوقع التقرير، أيضًا، أن تصل نسبة مساهمة الذكاء الاصطناعي، في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة العربية السعودية إلى 12.4%، وفي مصر إلى 7.7%.