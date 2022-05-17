أحد ضحايا مستريح الإسكندرية: قالي هتاخد نصيبي في الجنة «فيديو»

كشف ياسر عبدالمنعم، أحد ضحايا مستريح الإسكندرية، عن طريقة جديدة في عمليات التحايل والنصب الذي انتهجها معهم مستريح الإسكندرية، بعدما أقنعهم بالحصول على أموالهم للمضاربة في البورصة، وبعد مدة لم يتحصلوا على أموالهم، فتواصل مع المستريح، وتوصلا إلى اتفاق وهو إن لم يسدد المستريح له أمواله فسوف يحصل على جنته في الآخرة.

ويقول عبدالمنعم لـ«الوطن»، أنه تواصل معه عبر تطبيق «واتساب» بعدما تبين من عملية النصب، وعقد معه اتفاق أنه إن لم يحصل على أمواله منه في الدنيا فسوف يحصل منه على جنته في الآخرة.

وأكد أن مستريح الإسكندرية، يدعى «رؤوف. ع»، 38 سنة، حصد من المواطنين قرابة 50 مليون جنيه، وذلك بفكرة جديدة مبتكرة، إذ أنشأ شركة للمضاربة في البورصة أي عمل قانوني، وعليه جمع الأموال دون شكوك، مستخدمًا نسبة الربح وسيلة لجذب الاستثمارات، والتي بلغت قرابة 40%، موضحًا أنه تعرف عليه عبر إعلانات مواقع التواصل الاجتماعي.

حرمانية فوائد البنك.. طريقة نصب مستريح الإسكندرية

وأوضح، أن مستريح الإسكندرية أقنع البعض بأن الدخول معه في تلك الشراكة أفضل من البنوك من حيث المكسب، بالإضافة إلى أنها تجارة لا يوجد به شبهة «ربا» إذ أنها فوائد متغيرة وليست ثابتة، ما شجعهم في الدخول معه.

14 شخصًا تقدموا ببلاغات ضد المتهم

وأكد أن هذا الشخص نجح في خداع المواطنين، إذ أنه تلقى منهم مبالغ طائلة من الأموال وصلت إلى ما يزيد عن 50 مليون جنيه، خلال نحو 6 شهور فقط، منهم قرابة شهرين ونصف في الفترة الأخيرة لم يعلموا عنه شيء أو عن أموالهم.

ولفت إلى أن هذا المبلغ قابل للزيادة، إّ أنهم حاليًا يكتشفون الأعداد التي نصب عليها، مؤكدًا أنهم قرابة 14 شخصًا حتى الآن تقدموا ببلاغات ضده.