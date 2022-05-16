مستريح الإسكندرية.. جمع 40 مليون بحجة تجارة الأدوية والسيارات «فيديو»

بعد أيام من تفجر قضية مستريح أسوان في أقصى جنوب مصر، كان على الجهة المقابلة في أقصى الشمال، وبالتحديد في الإسكندرية، موعد مع ظهور مستريح جديد، زعم ضحاياه أنه جمع نحو 40 مليون جنيه من عمليات النصب التي حاكها تجاههم عبر طريقتي نصب أحدهما ببيع سيارات محظورة البيع، وأخرى بإدخالهم في شراكة شراء أدوية بشكل وهمي والحصول على الأموال ثم الفرار هاربا.

حيل نصب مستريح الإسكندرية

القصة التي بدأت منذ عدة أشهر وظهرت في الوقت الراهن عقب ظهور قضية مستريح أسوان، تعود إلى المتهم «أحمد.ج.م.السبكي» الشهير بـ«مستريح الإسكندرية»، الذي تحصل على أموال من المواطنين بدعوى تشغيلها في تجارة الأدوية، فضلا عن اكتشاف عدد آخر من الضحايا الذين خدعهم بشراء سيارات عليها حظر من البيع وقام بالتربح منها، ناهيك عن بيع شقق لأكثر من شخص، وإدخال المشتريين في أزمات كبرى.

أحكام قضائية ضد مستريح الإسكندرية

عمليات النصب التي تعرض لها المواطنون من مستريح الإسكندرية جعل البعض يتجه إلى الطرق القانونية أملا في استعادة حقوقهم، منها ما ترتب عليه صدور أحكام قضائية عليه غيابيا.

وجاءت ارقام المحاضر بقسم شرطة سيدي جابر ومنها أرقام 2812 لسنة 2022، والمحضر رقم 8757 لسنة 2022، وتم الحكم فيهم بالسجن غيابيا لمدة 3 سنوات، وكذلك المحاضر رقم 2813 لسنة 2022 و8768 لسنة 2022، وأيضا أصدرت المحكمة قرار بحسبه غيابيا لمدة 3 سنوات بتهمة إصدار شيك بدون رصيد مع دفع تعويض بمبلغ تجاوز الـ500 ألف جنيه.