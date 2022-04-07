كاهن يهدي وكيل أوقاف الإسكندرية مصحفاً لتهنئته بشهر رمضان 

أهدى القس باسيليوس فؤاد، كاهن كنيسة العصافرة في الإسكندرية، الشيخ سلامة عبدالرازق، وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية، مصحفاً وذلك خلال زيارته له في مكتبه بديوان عام المديرية، مقدماً التهاني والتبريكات، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، حيث أكد راعي كنيسة العصافرة أن الأمة المصرية نسيج واحد.

مشاركة في صكوك إطعام الفقراء

يأتي ذلك بعدما شارك راعي كنيسة السيدة مريم العذراء والبابا كيرلس السادس بالزوايدة، شرق الإسكندرية، بشراء عدد من صكوك الإطعام تأييداً للدور المجتمعي الذي تقوم به وزارة الأوقاف، مؤكداً أن الشعب المصري يتعايش مع بعضه البعض كالجسد الواحد على أرض وطن واحد، خلف قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأضاف: «إننا لا نردد مسلماً ومسيحياً، وإنما نرفع شعار مصري ومصري».

أنشطة ثقافية خلال شهر رمضان

في سياق آخر، شاركت مديرية أوقاف الإسكندرية، في الندوة التي نفذها بيت ثقافة أبو قير، بجمعية الإسكان الصناعي، في إطار التعاون المثمر بين وزارة الأوقاف ووزارة الثقافة، بحضور الشيخ الدكتور أيمن علي سلامة، وكانت تحت عنوان «وأما بنعمة ربك فحدث».

تأتي هذه الفعاليات ضمن برنامج التوعية المشترك مع قصور الثقافة بالإسكندرية، خلال شهر رمضان، في إطار اهتمام الوزارة لنشر الخطاب الديني الوسطي القائم على نشر القيم والأخلاق واحترام الآخر.