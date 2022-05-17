معهد الاقتصاد الزراعي: 38 سوقا جديدة أمام الصادرات المصرية.. فيديو

قال الدكتور علي عبدالمحسن مدير معهد الاقتصاد الزراعي، إنّ الرئيس عبدالفتاح السيسي، تمنى وصول الصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار، خلال حديثه في افتتاح منطقة الروبيكي للجلود قبل عامين، ومنذ ذلك التوقيت تعمل كل أجهزة الدولة على مضاعفة الصادرات، مضيفا أن من أهم أهداف رؤية مصر 2030 مضاعفة الصادرات الزراعية والمصرية بصفة عامة: «نصدر العديد من المحاصيل على رأسها الموالح مثل البرتقال واليوسفي، ومصر أكبر دولة في العالم مصدرة للموالح».

مصر لديها استراتيجية مُحدثة للتنمية الزراعية

وأضاف «عبدالمحسن»، خلال حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وبسنت الحسيني: «نصدر البطاطس والبصل الطازج والعنب الطازج والفراولة الطازجة والعنب المجمد والرمان ونباتات عطرية وفاصوليا خضراء مجمدة»، مؤكدًا أن مصر لديها استراتيجية محدثة للتنمية الزراعية، أحد أهدافها الرئيسة رفع تنافسية المنتجات الزراعية في الأسواق العالمية والمحلية.

مصر فتحت أسواقا جديدة في الأعوام الماضية بواقع 38 سوقا جديدة أمام الصادرات الزراعية

وشرح مدير معهد الاقتصاد الزراعي إنّ مصر فتحت أسواقا جديدة خلال الأعوام الماضية، بواقع 38 سوقا جديدة أمام الصادرات الزراعية، مثل السوق اليابانية، مؤكدًا أن هذا الأمر يعد شهادة حق على جودة المنتجات المصرية وأنها مطابقة للمواصفات العامة.

نصدر لليابان بعض الموالح والخضروات

وأضاف مدير معهد الاقتصاد الزراعي: «نصدر لليابان بعض الموالح والخضروات، كما صدرنا للصين، ونصدر لـ 150 دولة، ولكل دولة مواصفاتها، ففي البطاطس تحب الدول العربية الحجم الكبير، ولكن الدول الأوروبية تحب الحجم الصغير».