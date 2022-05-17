نقيب المرافق بعد فوزه بالتزكية: نتعهد بالاستمرار في دعم مسيرة التنمية

أكّد هشام فؤاد رئيس النقابة العامة للمرافق رئيس اللجنة النقابية بشركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء أنَّ مشاركة العمال في الانتخابات العمالية دورة 2022-2026، التي بدأت مرحلتها الأولى أمس الإثنين هي استحقاق قانوني ودستوري للملايين من عمال مصر.

حق الوطن في الاستقرار والتنمية

وأضاف «فؤاد»، في بيان له، عقب فوزه، أنَّ العمال الذين أقبلوا على الإدلاء بصوتهم في الانتخابات العمالية عن إرادتهم الحقيقية، وتنفيذهم لدعوة ونصيحة الرئيس عبدالفتاح السيسي في إحدى خطاباته العمالية لهم بأن يختاروا المرشح الأمين الصادق الذي يدافع عن حقوقهم المشروعة، وكذلك حق الوطن في الاستقرار والتنمية.

وقال نقيب المرافق الحالي إنَّ عمال المرافق العامة بقطاعات «الكهرباء والطاقة، مياه الشرب والصرف الصحي، والإسكان» يتعهدون ببذل قصارى جهدهم من أجل دعم مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة التي تعيشها مصر في ظل القيادة الحكيمة والسياسة الرشيدة للرئيس عبدالفتاح السيسي، والمشاركة في بناء «الجمهورية الجديدة».

تحقيق الاستقرار في مواقع العمل

واستقبل عمال شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء، هشام فؤاد عقب فوزه بالتزكية رئيسا للجنة النقابية بها بالورد والزغاريد، مؤكّدين أنَّ 12 ألف عامل بتلك الشركة الاستراتيجية داعمون له، ولسياسة النقابة في تحقيق الاستقرار في مواقع العمل، وللحوار البناء مع الإدارة من أجل المزيد من المكتسبات للعمال، ولتقديم خدمة أفضل للمواطنين.

وتعلن وزارة القوى العاملة، الأسماء النهائية اليوم، التي فازت في انتخابات المرحلة الأولى من النقابات العمالية، وفقًا للتصنيف النقابي في 15 نقابة عامة، إذ تجرى الانتخابات في اللجان النقابية كخطوة أولى تمهيدًا لإجراء الانتخابات في النقابات العامة ومن ثم الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، كما تستقبل الوزارة الطعون والبت فيها بشأن من أجل إصدار النتائج النهائية في انتخابات المرحلة الأولى.