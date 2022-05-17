توقعات بارتفاع أسعار القطن عالميا.. والسر في تراجع الإنتاج

ارتفعت العقود الآجلة للقطن فوق 150 دولارًا أمريكيًا للقنطار، وهو أعلى مستوى في أكثر من أسبوع، وسط ارتفاع الطلب وربما انخفاض الإمدادات على المستوى العالمي.

تراجع الإنتاج الأمريكي الأكبر عالميًا

وخفضت وزارة الزراعة الأمريكية في تقريرها الأخير قبل أيام، إنتاج الولايات المتحدة الأمريكية المتوقع بمقدار مليون بالة -وهي وحدة لقياس قطن الوبر- ومن المتوقع أن تؤدي حالة الجفاف في ولاية تكساس الأمريكية إلى تقليل إنتاج الفدادين المحصودة، وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن تقل الإمدادات العالمية في 2022/23 عن العام السابق، إذ عوضت المخزونات الأولية الأصغر حجمًا زيادة قدرها 2.6 مليون بالة في الإنتاج، مع انخفاض الاستهلاك والمخزونات النهائية أيضًا.

توقعات بارتفاع أسعار القطن عالميا

وبلغ سعر القطن إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 227 دولارًا أمريكيًا في مارس 2011، ومن المتوقع تداول القطن عند 148.55 دولار أمريكي للقنطار بنهاية هذا الربع الشهر المقبل، وفقًا لنماذج الماكرو العالمية وتوقعات المحللين من مزود البيانات الاقتصادية Trading Economics بالنظر إلى المستقبل، وسط مؤشرات أنه سيتم التداول عند 159.10 دولار أمريكي في غضون 12 شهرًا.

أمريكا أكبر مصدر عالمي

ويتاح القطن للتداول في بورصة نيويورك التجارية وبورصة شيكاغو التجارية، وأكبر منتجي القطن هم الصين والهند، تليهما الولايات المتحدة وباكستان والبرازيل وأستراليا وأوزبكستان، وتعتبر الولايات المتحدة هي أكبر مصدر للقطن إذ تملك 40% من إجمالي الصادرات العالمية.