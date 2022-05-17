روسيا تطرد دبلوماسيين فنلنديين من أراضيها

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الثلاثاء، أنّها طردت دبلوماسيين فنلنديين اثنين وفقا لنبأ عاجل نقلته قناة «العربية» قبل قليل.

روسيا تهدد فنلندا من الانضمام للناتو

وفي وقت سابق، ذكرت روسيا أنّها ستضطر إلى اتخاذ خطوات انتقامية بسبب تحرك جارتها فنلندا للانضمام إلى الناتو، بينما أكد بيان لـ وزارة الخارجية الروسية، أنّ هذه الخطوة ستضر بشكل خطير بالعلاقات الثنائية، وكذلك بالأمن والاستقرار في شمال أوروبا.

عضوية الناتو والرفض الروسي

وكان الرئيس الفنلندي ورئيس وزرائه، دعيا إلى التقدم بطلب للحصول على عضوية الناتو دون تأخير، وسط تصاعد في الدعم الشعبي لعضوية الناتو في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا، وتشترك فنلندا في حدود بطول 1300 كيلومتر (810 أميال) مع روسيا حتى الآن ، بقيت خارج الناتو لتجنب استعداء جارتها الشرقية.

ومن المقرر أن تعلن فنلندا رسميًا قرارها يوم الأحد، بعد أن نظر فيه البرلمان وشخصيات سياسية بارزة أخرى، وقالت السويد إنّها ستعلن قرارا مماثلا في اليوم ذاته.

وقال الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ إنه يتوقع أن تتم عملية منح عضوية السويد وفنلندا "بسرعة كبيرة"، وقال البيت الأبيض إن الولايات المتحدة ستدعم طلب الناتو من كلا البلدين إذا تقدمتا.