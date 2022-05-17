روسيا: الغرب يرفض تعدد الأقطاب ويوظف قيم الديمقراطية وفق مصالحه

أعلن الكرملين أنّ الغرب يحاول منع روسيا من التطور، لكن بلاده مستعدة للأمر، وذلك وفق نبأ عاجل نقلته شبكة «سكاي نيوز عربية» قبل قليل.

تجاهل المبادرات الروسية

وقال وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، اليوم الثلاثاء، خلال مؤتمر صحفي، إنّ المبادرات التي قدمتها روسيا تم تجاهلها بشكل كبير، فضلا عن تجاهل اتفاق مينسك المتعلق بوضع دونباس.

مؤتمر صحفي لوزير الخارجية الروسي

وتابع لافروف: «نريد التمسك بالاتفاقيات التي جرى توقيعها، بما في ذلك ما يتعلق بحقوق الإنسان، إضافة إلى أنّه لم يكن لدينا أي خيار غير حماية دونباس والمواطنين الناطقين باللغة الروسية هناك».

وأوضح وزير الخارجية الروسي: «الغرب يوظف قيم الديمقراطية وفق مصالحه، ويرفض تعدد الأقطاب وحرية الدول في اتخاذ قراراتها».

الحرب الروسية الأوكرانية

وتدخل الحرب الروسية الأوكرانية شهرها الرابع، منذ إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، شن حملة عسكرية موسعة على أوكرانيا.