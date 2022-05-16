الاتحاد الأوروبى يدعم انضمام فنلندا والسويد لـ«الناتو» ..و«موسكو» تحذر: خطأ جسيم

كتبت - شيماء عادل، ووكالات:

حذّرت روسيا من تداعيات انضمام فنلندا والسويد رسمياً إلى حلف شمال الأطلسى «الناتو»، وجدّدت وزارة الخارجية الروسية تحذير الرئيس فلاديمير بوتين من أنَّ قرار البلدين بالانضمام إلى الحلف خطأ جسيم، وتنجم عنه تداعيات واسعة.

وقال جوزيب بوريل، منسق السياسة الخارجية فى الاتحاد الأوروبى، إن الاتحاد يدعم القرار.

وأشار إلى أنه لا توجد ضمانة بأننا نستطيع الاتفاق بشكل سريع على مجموعة جديدة من العقوبات ضد روسيا، حيث تعارض مجموعة صغيرة من الدول، بقيادة المجر، فرض حظر على النفط. وحذّر «بوريل» من تداعيات أزمة اقتصادية عميقة بسبب الحرب فى أوكرانيا، لافتاً إلى أن روسيا تمنع خروج القمح من أوكرانيا، ووصوله إلى الأسواق.

وأعلن المتحدث الرسمى باسم وزارة الدفاع الروسية، اللواء إيجور كوناشينكوف، اليوم، أن القوات الروسية تمكنت من إسقاط 3 مقاتلات أوكرانية، إحداها من طراز «سو-24»، واثنتان من طراز «سو-25»، إضافة إلى إصابة موقعين لقيادة الجيش الأوكرانى، بما فى ذلك قيادة اللواء ميكانيكى رقم 72 بالقرب من «تسابوفكا» فى منطقة خاركييف، إلى جانب إصابة 16 منطقة تمركز أفراد ومعدات عسكرية، و8 نقاط إطلاق صواريخ بعيدة المدى، و5 مستودعات للصواريخ والمدفعية فى أماكن متفرقة.

وأكدت وزارة الدفاع أنه نتيجة لهذه الضربات فإنه تم تحييد أكثر من 360 عنصراً من القوميين الأوكرانيين المتطرفين، وتعطيل 78 وحدة عسكرية، حيث قصفت الطائرات 3 مراكز قيادة، و104 مناطق لتمركز الأفراد والمعدات ومستودعى وقود.