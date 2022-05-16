بوتين يهاجم حلف الناتو: تخلى عن مهامه ويحاول التأثير على مناطق أخرى

قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إنّ انضمام السويد وفنلندا إلى حلف الناتو، لا يشكل تهديدا لأمن بلاده، لكنه يتطلب إجراءات جوابية، بحسب ما نقلته شبكة « روسيا اليوم» الإخبارية، في نبأ عاجل عنها قبل قليل.

روسيا تهاجم حلف الناتو

وأضاف الرئيس الروسي، خلال مشاركته في قمة منظمة معاهدة الأمن الجماعي في موسكو، قبل قليل، أنّ حلف الناتو خرج عن مهمته في إطاره الجغرافي، ويحاول بطريقة سيئة التأثير على مناطق أخرى.

منظمة معاهدة الأمن الجماعي

وتابع بوتين، أنّ منظمة معاهدة الأمن الجماعي تلعب دورا مهما وحيويا للغاية في تحقيق الاستقرار، وخاصة بعد الفضاء الذي خلفه الاتحاد السوفيتي، متمنيا ازدياد نفوذها وقدراتها الأيام المقبلة.

وأعلنت وسائل إعلام روسية محلية، أنّه من المقر أن يعقد بوتين اجتماعات ثنائية على هامش قمة منظمة معاهدة الأمن الجماعي، مع رؤساء بيلاروس، ألكسندر لوكاشينكو، وقيرغيزستان صادر جاباروف، وكازاخستان قاسم جومارت.

يذكر أنّ روسيا تستضيف اليوم، قمة لزعماء دول منظمة معاهدة الأمن الجماعي، حيث من المقرر أن يبحثوا تحسين إمكانات المنظمة في حفظ السلام التابعة للمنظمة، إضافة إلى تعزيز التعاون العسكري بين أعضائها.