عادل إمام.. طبيب جراح يعالج حزن الناس بالضحك (فيديو)

عرض برنامج «صباح الورد»، المذاع على شاشة قناة TeN، تقريرا تلفزيونيا مميزا بمناسبة عيد ميلاد الزعيم الفنان عادل إمام الـ82، الذي يوافق اليوم 17 مايو، حيث تضمن التقرير العديد من مشاهد مختلفة من أفلام عدة، قدمها على مدار سنوات طويلة، ومسرحيات لطالما أضحكت الجماهير وما تزال تضحك أجيال بعد أجيال، وكأنّه «طبيب جراح يعالج حزن الناس بالضحك» حسب ما وصف التقرير.

مسيرة عادل إمام الفنية

وأوضح التقرير، أنّ الفنان القدير عادل إمام، ولد في قرية شيحة، بمركز المنصورة في الدقهلية، لأب يعمل «شاويش» في أحد السجون المصرية، وعانى كثيرا خلال رحلته الفنية، تماما كمعاناته في الطفولة مع أمور شتى كان التعليم أحدها، وهي أمور تناولها التقرير.

مسرح جامعة القاهرة

وتابع التقرير، أنّ انطلاقة الزعيم عادل إمام جاءت من مسرح جامعة القاهرة، حين كان طالبا بكلية الزراعة، ومنه إلى السينما في أدوار صغيرة عام 1962، لكن شهرته بدأت في منتصف السبعينيات، من خلال أدوار كوميدية ممزوجة بطابع سياسي.

جوائز الفنان عادل إمام

وبيّن التقرير، أنّ الفنان عادل إمام حصل على جائزة أفضل ممثل لعام 1995 عن فيلم الإرهابي من مهرجان القاهرة السينمائي، وجائزة الإنجاز مدى الحياة من مهرجان دبي السينمائي الدولي لعام 2005، وجائزة من لجنة التحكيم الدولية لأفضل ممثل لعام 2006 عن فيلم عمارة يعقوبيان من مهرجان ساو باولو السينمائي الدولي، وجائزة أفضل ممثل لأفلام السرد لعام 2006 من مهرجان تريبيكا السينمائي الدولي في نيويورك، وجائزة أفضل ممثل لعام 2007 عن فيلم عمارة يعقوبيان من مهرجان القاهرة السينمائي.

وأضاف التقرير، أنّ الزعيم فاز بجائزة الإنجاز مدى الحياة من مهرجان دبي السينمائي الدولي لعام 2008، وجائزة شرفية من مهرجان مراكش السينمائي الدولي عام 2014، وجائزة التانيت الذهبي من مهرجان قرطاج السينمائي عام 2016، والوسام الوطني للاستحقاق في قطاع الثقافة من الصنف الأول من قبل الرئيس التونسي الراحل الباجي قائد السبسي عام 2016، وجائزة الإنجاز الابداعي في الدورة الأولى من مهرجان الجونة لعام 2017.