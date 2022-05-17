دنيا عبدالعزيز لـ عادل إمام في عيد ميلاده: أنت القيمة التي نمتلكها

وجهت الفنانة دنيا عبدالعزيز رسالة تهنئة إلى الزعيم عادل إمام بمناسبة عيد ميلاده، معبرة عن سعادتها وفخرها الشديد بالوقوف أمام عادل إمام، مؤكدة أنَّها تعلمت منه الكثير.

وقالت دنيا عبدالعزيز خلال حديثها لـ «الوطن» موجهة كلامها إلى الزعيم: «كل سنة وحضرتك طيب وبخير، وتظل دائمًا في قلوبنا وعقولنا، وذكرياتنا وفي تاريخنا».

دنيا عبدالعزيز تحتفل بعيد ميلاد عادل إمام

وأضافت «عبدالعزيز»: «أنت القيمة التي نمتلكها ونعتبرك هرم من أهراماتنا، وأنا لي الشرف إني من الناس التي وقفت أمامك، ربنا يبارك فيك، كل سنة وأنت طيب ويا رب ما ننحرم منك أبدًا، أنت الزعيم ورمز الفن».

عمل يجمع دنيا عبدالعزيز بعادل إمام

يذكر أن الفنانة دنيا عبدالعزيز شاركت مع الزعيم عادل إمام في فيلم «أمير الظلام» الذي عرض عام 2002، وشارك في بطولته كل من: شريف سيف النصر، وخالد سرحان، ويوسف داوود، وضياء عبدالخالق، وتامر عبدالمنعم، وغيرهم من الفنانين، والعمل قصة خالد سرحان، وحمدي يوسف، ومن إخراج رامي إمام.

آخر أعمال دنيا عبدالعزيز

وكانت الفنانة دنيا عبدالعزيز تألقت خلال السباق الرمضاني الماضي 2022 من خلال مشاركتها في بطولة مسلسل «ملف سري» الذي قام ببطولته كل من: هاني سلامة، ومحمد محمود عبدالعزيز، محسن محيي الدين، وماجد المصري، ونضال الشافعي، وإدوارد، ودينا، وكارولين عزمي، وغيرهم من الفنانين والعمل من تأليف محمود حجاج، وإخراج حسن البلاسي.

وقالت دنيا عبدالعزيز خلال ندوتها في «الوطن» إنَّها سعيد للغاية بردود الأفعال التي جاءتها على المسلسل، مشيرة إلى أنَّ المسلسل مختلف وأن كل شخص أدى ما عليه ليخرج بهذه الصورة إلى الجمهور، قائلة: «فالحمدلله أمنية كانت مميزة بالنسبالي واللي نفسي فيه حصل».