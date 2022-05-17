شريف عامر لـ عادل إمام في عيد ميلاده: كل سنة وإحنا طيبين بك يا أستاذ

هنأ الإعلامي شريف عامر، الفنان الكبير عادل إمام بعيد ميلاده، حيث وُلد في مثل هذا اليوم 17 مايو عام 1940، عبر حسابه على موقع التغريدات القصيرة تويتر.

شريف عامر يحتفل بعيد ميلاد عادل إمام

وفي رسالة حب وتقدير للزعيم، كتب شريف عامر عبر «تويتر»: «عربي؟ بتتكلم عربي؟ بتفهم عربي؟ يبقى تعرف عادل إمام، يبقى عمرك لا يخلو من ضحكة وابتسامة على ملامحك بتوقيعه»، مضيفا: «الأستاذ دسوقي خرج من مصر لكل ناطق بالعربية في مسرحية أنا وهو وهي، فكان بداية أكثر من نصف قرن من البهجة والمتعة لنا جميعا، كل سنة وإحنا طيبين بك يا أستاذ عادل».

آخر أعمال عادل إمام

وكان آخر أعمال النجم عادل إمام، مسلسل «فلانتينو» الذي عرض في سباق رمضان 2020، وشارك في بطولته الراحلة دلال عبدالعزيز، داليا البحيري، حمدي الميرغني، هدى المفتي، محمد كيلاني، طارق الإبياري، رانيا محمود ياسين، وفاء صادق، هادي الجيار، سليمان عيد، بدرية طلبة، عمرو وهبة، وإلهام عبدالبديع، وغيرهم من الفنانين، وعدد من ضيوف الشرف والعمل من تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج رامى إمام.

بداية مشواره الفني

بدأ «إمام» مشواره الفني عام 1962 بأدوار صغيرة في عدد من الأعمال الفنية، ولكن زادت شهرته بعد مشاركته في مسرحية مدرسة المشاغبين عام 1973، وتعد مسرحية «أنا وهو وهي» التي شارك بها بجوار فؤاد المهندس وشويكار نقلة كبيرة في مشواره الفني، وكان أنذاك طالبا في الجامعة، وحينها طلب فؤاد المهندس وجها جديدا ليشارك معه في المسرحية، تقدم عادل إمام إلى الاختبارات برفقة 90 ممثلًا آخرين، ولكن وقع الاختيار عليه.