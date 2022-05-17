نقيب السياحيين: الطرق الجديدة سهلت الانتقال للأماكن السياحية

قال باسم حلقة، نقيب السياحيين، إن مصر تحظى بأماكن سياحية متنوعة يمكن أن يزورها المواطنون خلال إجازة الصيف الدراسية، فالأماكن السياحية جاهزة لاستقبال المواطنين، لا سيما بعد دخول عدد من الطرق المهمة للخدمة، بما يسهل عملية انتقال المواطنين لزيارة تلك الأماكن والاستمتاع بها.

عملية إصلاح الطرق وتجهيزها تتم على قدم وساق في كثير من الأماكن لخدمة الأماكن السياحية

وأضاف نقيب السياحيين خلال حديثه لبرنامج «صباح الورد»، المذاع عبر قناة «TeN»، أن عملية إصلاح الطرق وتجهيزها تتم على قدم وساق، في كثير من الأماكن لخدمة الأماكن السياحية، مشيرا إلى أن هناك كثيرا من الأماكن التي يمكن أن يزورها المواطنون وبأسعار متوسطة تلائم الأسر المصرية كلها، بحسب الأماكن التي ينوون زيارتها.

مدينة مرسى مطروح ومرسى علم تحظيان باهتمام كبير من المواطنين

وأشار نقيب السياحيين إلى أن مدينة مرسى مطروح تحظى باهتمام كبير من المواطنين، وهناك حجوزات كثيرة ومختلفة خلال الفترة الحالية، كما تحظى مدينة مرسى علم بالأمر ذاته، لما تتمتع به من هدوء وطبيعة بكر، وهي أمور تجذب المواطنين.

فصل الصيف في مصر من أفضل الفصول التي تجذب السائحين

كما لفت نقيب السياحيين إلى تعدد الأماكن المختلفة، التي يمكن زيارتها في الصيف، سواء في الغردقة أو شرم الشيخ ونويبع ودهب والإسكندرية والساحل، معتبرًا أن فصل الصيف في مصر من أفضل الفصول التي تجذب السائحين سواء السياحة الداخلية أو الخارجية.