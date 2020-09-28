نقيب السياحيين: 20% من العمال فقدوا وظائفهم بسبب كورونا

وصف باسم حلقة نقيب السياحيين، قرارالدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بمد صرف اعانات العاملين بالقطاع السياحي حتي نهاية العام بالقرار "الحكيم"، خاصة في ظل الأزمات التى مر بها القطاع السياحي هذا العام والتى أثرت بالسلب على دخول العاملين بالقطاع.

مشيدا بموقف الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي وجه الحكومة لاتخاذ هذا القرار، لمعرفته بالظروف الصعبة التي مر بها القطاع السياحي منذ بداية العام الحالي.

وأضاف لـ" الوطن" أن نحو 20% من العاملين بـالقطاع السياحي، خاصة من العمالة الغير منتظمة، فقدوا أعمالهم خلال الشهور الماضية بسبب حالة الركود السياحي التي ضربت القطاع نتيجة أزمة فيروس كورونا المستجد، وعجز المستثمرون ورجال الأعمال عن سداد تلك الرواتب.

وطالب "حلقة"، المنشآت السياحية والفندقية بسرعة تجهيز كشوف المستحقين وتقديمها بأسرع وقت لصندوق الطوارئ التابع لوزارة القوي العاملة حتى يتمكنوا من صرف تلك المبالغ في أقرب وقت، لافتا إلى ضرورة تقديم كشوف أخرى للعمالة الغير مؤمن عليها، وفقًا لتوجيهات الرئيس.

ومن جهته قال وحيد عاصم، عضو الاتحاد المصري للغرف السياحية، إن عدد العاملين الذين استفادوا من إعانة صندوق الطوارئ التابع لوزارة القوى العاملة يبلغ نحو 332 ألف عامل يعملون بنحو 1888 منشأة سياحية وفندقية.

وأضاف، أن العاملين بقطاع السياحة صرفوا حتى الآن شهر واحد من الـ3 أشهر التي تم إقرارها، ويتم حاليا أعداد الكشوف لصرف الشهر الثاني، موضحا أن قيمة الإعانة الشهرية تصرف بحسب الراتب الأساسي للعامل بالمنشأة وفقا لشهرديسمبر الماضي، لافتا إلى أن الحد الأدنى لتلك الإعانة يبلغ حدها الأدنى 600 جنيه والأقصى 1575.

وأشار "عاصم"، إلى أن الدولة المصرية تقف دائما بجانب القطاع السياحي، موضحا أن القطاع السياحي يأمل في أن يكون من ضمن الفئات التي يتم صرف الإعانة للعاملين بها حتى نهاية العام الحالي، نظرا للتراجع الحاد في الحركة السياحية الوافدة وتوقف رحلات العمرة والحج.