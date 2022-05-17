شكاوى من تهالك طرق قرية المراقي بسيوة.. ورئيس المدينة يوجه بالتدخل السريع

تقدم عدد من أهالي قرية المراقي بمركز ومدينة سيوة بمحافظة مطروح، بشكاوى جماعية لرئيس مدينة سيوة محمد بكر، بشأن التكسير وسوء حالة الطرق التي تربط بين القرية ومنطقة شريطة مع الطريق المؤدي إلى سيوة، وعدم تمكنهم من الذهاب إلى بيوتهم ومزارعهم بشكل يومي، نظرا للحالة العامة للطرق، مما يشكل أعباء عليهم وعلى أسرهم ويؤثر سلبا على الحالة المعيشية لسكان القرية.

استجابة لمطلب أهالي المراقي في سيوة

والتقى مجموعة من مزارعي قرية المراقي في سيوة، بـ محمد بكر رئيس مركز ومدينة سيوة، اليوم الثلاثاء، بمشاركة أصحاب وملاك مزارع منطقة شريطة بالقرية، بحضور أحمد علي باغي سكرتير المركز، وأحمد يوسف رئيس قرية المراقي، شارحين تضررهم من ارتفاع منسوب مياه الصرف الزراعي الملاصق للطريق المؤدي إلى المزارع بمنطقة شريطة، مما أدى إلى تهالك الطريق وصعوبة الوصول إلى مزارعهم.

واستجاب قيادات مركز ومدينة سيوة بشكل فوري لمطالب الأهالي، تنفيذا لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، بتكثيف الجهود لتلبية مطالب وشكاوى المواطنين في حينه، وكلف رئيس مدينة سيوة، رئيس قرية المراقي، بمتابعة الموضوع ووضع تصور لحل المشكلة في أسرع وقت ممكن، وذلك بالتنسيق والتعاون مع أصحاب المزارع بالمنطقة.

تطوير الطرق في سيوة

وتنفذ محافظة مطروح بالتعاون مع جهاز تعمير الساحل الشمالي الغربي، طفرة في تطوير الطرق في سيوة، منها طريق «سيوة - مطروح الصحراوي»، والذي يجري ازدواجه بالخرسانة بطبقات تتحمل سيارات نقل البضائع ذات الحمولات الثقيلة، والتي تصل إلى 100 طن، وتنقل من مناجم الملح الصخري وغيرها من البضائع بين سيوة ومطروح وبعض المحافظات، بالإضافة إلى تطوير طريق مدخل سيوة وتمهيد الطرق الداخلية في القرى والمناطق السكنية وتوسعتها.